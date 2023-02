Tetris Effect: Connected (PS5) – Reseña

Tetris no necesita presentación. Este es uno de los juegos más populares del mundo. Cada nueva versión que tiene no hace más que agregar uno o dos ‘gimmicks’ a un sistema de juego tan simple como perfecto. Es por eso que solíamos preferir la versión original sin modificaciones. Pero eso cambió cuando Tetris Effect: Connected llegó a nuestras vidas y en esta reseña les explicaremos por qué esta producción de Tetsuya Mizuguchi, que finalmente llegó a PS5 y PSVR2, es nuestra favorita entre las cientos de versiones de este título de puzles.

La principal gracia de la versión de Tetris Effect: Connected para PS5 es su compatibilidad con PSVR2, pero nosotros no contamos con este sistema y no lo tuvimos en cuenta a la hora de escribir esta reseña.

A diferencia de Rez Infinite —que llegó a PS5/PSVR2 el mismo día y cuya reseña pueden leer aquí— esta versión de Tetris Effect: Connected si tiene varias novedades, pero no son exclusivas de la consola de Sony. También fueron agregadas sin costo a todas las demás plataformas.

Pero antes de hablar de qué es nuevo, expliquemos qué es este juego a quienes no lo conozcan.

Tetris como nunca lo habían visto

Este título salió originalmente en 2018 para PS4 y rápidamente le siguieron versiones para PC, Nintendo Switch y plataformas Xbox. Desde un comienzo contó con soporte para plataformas de realidad virtual y es en ellas donde más brilla.

No cabe duda que lo que más llama la atención de este juego es su apartado visual y sonoro. Igual que otros títulos producidos por Mizuguchi —como Lumines, Every Extend, Child of Eden y el ya mencionado Rez— este juego de puzles tiene una armonía especial entre sus gráficos surrealistas y la música electrónica de su banda sonora. Estos a su vez se combinan con los efectos de sonido creados por nosotros al mover los tetrominós y crear líneas, haciéndonos parte de la composición.

Cada uno de los niveles del modo principal para un jugador, el modo ‘Journey’, nos presenta nueva música y un estilo visual para el juego. A medida que jugamos, la velocidad puede aumentar o disminuir repentinamente mientras buscamos nuestro objetivo de hacer 36 líneas (90 en el último nivel).

Si son amantes de la música electrónica pero no planean jugar este título, les recomendamos escuchar su banda sonora. Es excelente y la pueden encontrar en Spotify.

Para que comprendan mejor la experiencia de música y luces que ofrece este juego, les recomendamos leer nuestro perfil sobre el diseñador del juego: Tetsuya Mizuguchi.

En la zona

Para sobrevivir a los momentos más difíciles contamos con la nueva mecánica “Zone”. A medida que hacemos combos y líneas llenamos un medidor. En cualquier momento podemos activarlo para detener la caída automática de los tetrominós y transferir todas las líneas que hagamos a la parte inferior de la pantalla, obteniendo puntos extras por ello. Entre más medidor tengamos, más durará el efecto.

El sistema ‘Zone’ se presta para momentos bastante vistosos y nos puede salvar más de una partida, pero no altera radicalmente el sistema de juego que nos ha tenido adictos durante casi cuatro décadas. Si son puristas, hay varios modos de juego que permiten jugar sin usarlo.

Hablando de modos de juego, Tetris Effect: Connected se destaca enormemente por su variedad. Tenemos los ‘modos effect’ en los que podemos jugar para alcanzar objetivos dentro de límites específicos y cada fin de semana hay un evento temático en el que colaboramos con el resto de la comunidad para alcanzar metas y ganar avatares. También están los infaltables modos infinitos, tableros de puntuación y modos multijugador, incluyendo uno colaborativo en que varios jugadores enfrentan a un jefe en el mismo campo de juego.

Igual que otros juegos de Mizuguchi, estos modos de juego tienen una trama mística y metafísica, pero reemplazando el tema del ciberespacio por uno de fantasía cósmica.

Todas las novedades

Con su llegada a PS5 y PSVR2, Tetris Effect: Connected está estrenando nuevos modos de juego y opciones. Como ya dijimos, estos no son exclusivas de esta plataforma. También los encontramos en PS4, PC, Nintendo Switch y Xbox.

Una nueva versión para un solo jugador de Classic Score Attack en los ‘modos effect’

en los ‘modos effect’ Podemos usar la mecánica ‘Zone’ en la nueva variante del modo maratón Zone Marathon.

El divertido Purify Mode ahora cuenta con una opción Endless en que tenemos que eliminar los bloques púrpura de la pantalla de forma infinita.

ahora cuenta con una opción en que tenemos que eliminar los bloques púrpura de la pantalla de forma infinita. Por último, la opción infinita o Endless también es parte del Master Mode. Un reto solo apto para los mejores.

Si quieren conocer más sobre estos modos de juego, les recomendamos ver este video. Solo está en inglés.

Con todas estas opciones, dificultades y modos de juego para uno y varios jugadores, Tetris Effect: Connected se convierte en el juego de Tetris perfecto tanto para jugadores casuales como para expertos y competitivos.

¿Vale la pena jugar Tetris Effect: Connected en PS5 aunque no tengamos el sistema de realidad virtual PS VR2?

Eso depende. Si ya tienen el juego en otro sistema, incluso si es la versión de PS4, no van a notar ninguna diferencia más allá de tiempos de carga más cortos y nuevos efectos de vibración para el control DualSense. Los fanáticos de Tetris que no hayan probado este juego deben hacerlo, ya sea en PS5 o en cualquier otra plataforma.

Si tienen PSVR2 o planean conseguirlo, definitivamente sí vale la pena comprar Tetris Effect: Connected para PS5. La realidad virtual es la mejor manera de disfrutar este título y dejarse consumir por su espectáculo de luces y sonido. Aplica también para Meta Quest y otros sistemas de RV para PC.

¡No olviden que se acerca la película de Tetris!

Tetris Effect: Connected (PS5) 8.7/10 Nota Lo que nos gustó - La hipnótica combinación de efectos visuales, fondos y sonidos.

- La jugabilidad de Tetris, tan perfecta como hace 40 años.

- Gran variedad de modos de juego para todo público.

- La mecánica 'Zone' encaja muy bien. Lo que no nos gustó - No está traducido al español.

- No todos los temas visuales que usa encajan bien con Tetris.

- Algunos efectos visuales oscurecen la acción.

En resumen Esperamos que esta reseña haya dejado claro que Tetris Effect: Connected es nuestra forma favorita de disfrutar este juego de puzle, sea en PS5 o en cualquier otra plataforma. Cuenta con una música electrónica fantástica que combina a la perfección con su estilo visual y ayuda a que nos sumerjamos en el juego de forma que olvidemos todo lo demás. La mecánica 'Zone' es muy divertida y la cantidad de actividades y modos de juego hace que podamos jugarlo por muchos meses, incluso años. Si resulta tan inmersivo de esta forma, debe ser una absoluta locura en PSVR2.

Reseña hecha con una copia digital de Tetris Effect: Connected para PS5 brindada por Enhance.