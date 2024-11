Tetris Forever es más que una colección de juegos, es un importante archivo documental sobre “el juego más perfecto de todos”

Cuando estamos listando los juegos más importantes e influyentes de todos los tiempos no podemos olvidarnos de Tetris. Este legendario título ha acompañado a los videojuegos a través de casi toda su historia y sigue siendo tan divertido y atrapante como cuando fue creado en una oficina de Moscú a mediados de los años 80. Pero a pesar de su omnipresencia, hay muchos que no conocen su historia ni la forma en que ha evolucionado a través de las décadas. Es aquí que entra en escena Digital Eclipse y su colección Golden Master Series para preservar las primeras versiones de este título —incluyendo algunas que nunca habían salido de Japón— y contarnos todo lo que tenemos que saber sobre uno de los juegos más perfectos del mundo en el museo interactivo de Tetris Forever.

Soy un gran admirador del trabajo que está haciendo este estudio con esta serie que algunos describen como “la colección Criterion de los videojuegos”. Gracias a ellos ya tenemos preservadas las diferentes versiones de Karateka y las primeras obras de Jeff Minter junto con una cuidadosa selección de material documental que les da contexto y cuenta sus historias. Ahora también podemos decir lo mismo de Tetris.

Si ya vieron el excelente documental de Gaming Historian o la históricamente imprecisa película de Apple seguramente creen que conocen la historia de este legendario juego. De cómo fue creado por un humilde programador ruso y de la lucha de varios interesados en occidente por hacerse con los derechos de su licencia. Pero probablemente nunca la habían escuchado directamente de boca de los implicados y aquí los tenemos narrando todo con toda clase de detalles y anécdotas que nunca habíamos oído antes.

Alexey Pajitnov y Henk Rogers son las verdaderas estrellas del material documental incluido en Tetris Forever. Estos dos veteranos cuentan con mucha gracia y haciendo gala de mucho carisma toda la historia del juego, desde que fue ingeniado por Pajitnov hasta nuestros días e incluyen anécdotas fantásticas. No podemos perdernos por ejemplo de las cosas que cuenta Rogers sobre su relación con el anterior presidente de Nintendo Hiroshi Yamauchi.

Pero este paquete va mucho más allá. No solo explora los inicios del juego y los complicados enredos del licenciamiento y distribución de una obra de software creada al otro lado de la cortina de hierro. También captura la evolución de los juegos cuando el nombre de Tetris ya se había vuelto famoso. Vemos a Pajitnov darle la vuelta a su idea inicial con títulos como Hatris y Bomblis. La forma como muchos otros trataron de copiar su éxito y qué está pasando hoy en día con nuevas versiones como Tetris Effect, sobre el que escuchamos de la boca del mismo Tetsuya Mizuguchi.

Y por supuesto, están los juegos. Tetris Forever incluye 15 versiones del legendario juego — incluyendo una reconstrucción del original creado para el computador soviético Electronika 60, uno nuevo llamado Time Warp que toma elementos de versiones pasadas e Igo: Kyū Roban Taikyoku, un juego de Go para Famicom cuya historia está firmemente vinculada con la de Tetris.

Pueden pensar que teniendo una versión moderna en esta colección no hay necesidad de probar las viejas y anticuadas — algunas de las cuales que se sienten lentas en comparación o no tienen características que consideramos imprescindibles para Tetris — pero se equivocan. Jugar estas versiones nos da una visión importante de cómo ha evolucionado el juego, de las ideas que fueron llegando y de las que abandonó, de cómo se adaptó a diferentes mercados y cómo se creó una estética a su alrededor. Hatris y Bomblis también son experiencias derivadas y muy divertidas que vale la pena probar si no las conocen.

Para finalizar, simplemente tengo que decir que Tetris Forever es una compra obligatoria para todos los amantes de los videojuegos. No solo pone a su alcance diferentes versiones del que muchos consideran sin ironía alguna “el juego más perfecto del mundo”, sino que les da todo el contexto necesario para entender cómo llegaron a existir.

La colección Gold Master Series es una de las cosas más importantes que se está haciendo actualmente en la industria y agradecemos infinitamente a Digital Eclipse por su trabajo en ella. No podemos esperar a ver cuál será la cuarta entrega.