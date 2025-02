Tetris Forever tendrá su propia consola portátil, The Making of Karateka y Llamasoft: The Jeff Minter Story, versiones físicas

Digital Eclipse anunció tres lanzamientos físicos de sus importantes recopilaciones de juegos-documentales: The Making of Karateka, Llamasoft: The Jeff Minter Story y Tetris Forever, todos ellos disponibles actualmente en formato digital como parte de la serie Gold Master. Las ediciones estándar para PS5 y Switch se podrán reservar desde el 25 de febrero en el sitio de Atari, Limited Run Games y Clear River Games. También habrá ediciones Deluxe para The Making of Karateka y Llamasoft: The Jeff Minter Story por $69,99 USD. Por su parte, Tetris Forever tendrá una edición de coleccionista por $139,99 USD e incluye una consola portátil exclusiva con dos juegos: Tetris (Famicom) y Tetris 2 + BomBliss.

Tetris Forever

En los 40 años transcurridos desde su creación en 1984 por Alexey Pajitnov –un programador informático amante de los rompecabezas en la Unión Soviética– y Vladimir Pokhilko, Tetris se ha convertido en uno de los videojuegos más emblemáticos y queridos de la historia. Se han lanzado más de 220 juegos oficiales de Tetris y el juego ha inspirado una película, torneos de deportes electrónicos y más. Cuatro décadas después, es el juego que cientos de millones de jugadores aún no pueden dejar de jugar.

Tetris Forever muestra la historia de Tetris con líneas de tiempo interactivas que combinan juegos, artefactos digitales y más de dos horas de videos protagonizados por Pajitnov, el cofundador de The Tetris Company, Henk Rogers, y más personajes clave en la increíble historia de Tetris. Sin embargo, por alguna razón no incluye varios de los juegos de Tetris más representativos en consolas.

The Making of Karateka

El creador de Prince of Persia, Jordan Mechner, era un estudiante universitario cuando creó uno de los juegos más vendidos de 1984: Karateka. Ahora, este documental interactivo de Digital Eclipse cuenta la historia de cómo un adolescente con una Apple II creó uno de los juegos más innovadores e influyentes de todos los tiempos.

Descubre cómo Karateka se convirtió en uno de los primeros juegos en incluir escenas cinematográficas, una banda sonora original conmovedora, animación con rotoscopio y una historia de amor al estilo de Hollywood, influyendo en décadas de juegos posteriores.

Llamasoft: The Jeff Minter Story

En el universo de los juegos británicos de los años ochenta y noventa, nadie creó juegos como Jeff Minter. Ahora, en este documental interactivo de Digital Eclipse, los jugadores pueden experimentar la historia de uno de los desarrolladores de juegos más extraños y salvajes que jamás haya existido: un hombre que ama los juegos de disparos, las ovejas, los láseres y las llamas.

Viaja al pasado a una era de cintas de cassette, revistas fotocopiadas y README.TXT. Una era en la que un niño con un Commodore VIC-20 y sueños de ovejas radioactivas podría convertirse en uno de los creadores de juegos más conocidos de Gran Bretaña. Un auténtico museo virtual en el que los jugadores pueden revisar documentos de diseño, probar juegos y ver vídeos completamente nuevos, que cuentan la fascinante historia de un auténtico diseñador de juegos independiente.

Fuente: sitio oficial de Digital Eclipse

Vía: Digital Eclipse Twitter