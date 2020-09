Bandai Namco ha revelado, durante el Tokyo Game Show 2020, el tema principal de Scarlet Nexus. Este es un juego de acción con estética ‘anime’, el cual llegará a PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5 y para la familia de consolas Xbox de nueva generación. Este nuevo adelanto gira entorno a la canción de apertura que tendrá el título llamada Dream In Drive, que está interpretada por la banda de J-Rock ‘The Oral Cigarettes‘.

El adelanto, nos muestra partes del juego mezcladas con el video musical de la banda japonesa. Eso sí, las pocas escenas de Scarlet Nexus son bastante cortas pero están cargadas de grandes dosis de acción.

¿En qué ‘anime’ ha participado The Oral Cigarettes?

The Oral Cigarettes (ジ オーラル シガレッツ) es una banda conformada por cuatro personas originarias de la prefectura de Nara.

Esta banda, la cual debutó en 2010, no es muy conocida por los fanáticos del ‘anime’. No obstante, The Oral Cigarettes es conocida por ser la encargada de interpretar la canción de apertura del ‘anime’ Kyōran Hey Kids !! del estudio Bones.

Scarlet Nexus se encuentra actualmente en desarrollo para Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, PC y las consolas de nueva generación de Microsoft Xbox Series S y X.

Fuente: canal oficial de Bandai Namco en YouTube