The Adventures of Elliot: The Millennium Tales detalla la Era de la Reconstrucción y otras mecánicas

Square Enix compartió más información sobre The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Este título se ambienta a lo largo de mil años, y podrás jugar a través de diferentes eras que transcurrieron durante ese tiempo. Para romper la maldición de la Princesa Heuria de Huther, Elliot y Faie cruzarán el Portal del Tiempo para visitar diferentes períodos de la historia. Viajarán desde su propia época, la Era de la Salvaguardia, a un pasado cada vez más remoto. En cada era, una terrible amenaza se cierne sobre la aventura de Elliot y Faie.

Era de la Protección: El presente

Era de la Reconstrucción: La edad oscura

Era de la Magia: Una edad de oro

Era de la Eclosión: El nacimiento de la civilización

Era de la Reconstrucción

Más allá del hogar de Elliot, la Era de la Protección se encuentra con la Era de la Reconstrucción. Entre las ruinas de una época más próspera, los restos de la humanidad viven al borde de la extinción. En esta era, no existe ningún hechizo de Protección que pueda repeler a los hombres bestia. Los humanos se aferran a una aldea llamada Littlehope, sobreviviendo a duras penas con escasos recursos y defensas. Aunque la mayoría de los aldeanos se han desmoronado, un joven con un atisbo de esperanza mira hacia el futuro.

Personajes

Heurich (voz de Daniel Sean Smith en inglés, Nobuhiko Okamoto en japonés)

Un aventurero de la aldea de Littlehope. Tras un encuentro casual, encuentra un alma gemela en Elliot y comparte con nuestro héroe información sobre las ruinas y los tesoros descubiertos durante sus propias aventuras. Mientras viaja por el continente en busca de una cura para la enfermedad de su amiga de la infancia, Diona, Heurich espera que el poder y la sabiduría adquiridos en sus viajes sean la clave para rescatar al mundo de sus tiempos oscuros.

Diona (voz de Katrina Salisbury en inglés, Haruka Tomatsu en japonés)

Una joven que creció junto a Heurich en Littlehope. Una enfermedad crónica la mantiene encerrada casi todos los días. Su carácter cariñoso le ha ganado un lugar especial en el corazón de muchos de los demás aldeanos. Constantemente se preocupa por las aventuras temerarias de Heurich, tanto que sus conversaciones a menudo terminan en peleas.

Heurich (voz de Rebecca Wang en inglés, Chiwa Saito en japonés)

Historiadora residente de Littlehope y amiga en común de Heurich y Diona. A pesar de la desesperada situación del mundo, su pasión por aprender sobre el pasado de la humanidad impulsa su investigación. Se interesa por Elliot y sus similitudes con Heurich, y le ofrece su consejo experto.

Accesorios

Además de armas y magicita, Elliot puede equipar y cambiar accesorios en cualquier momento desde el menú de equipo. Los accesorios están imbuidos de diversos efectos beneficiosos para la aventura y deben seleccionarse según las necesidades de las ruinas o los enemigos a los que Elliot se enfrenta.

—Equipa el monóculo perspicaz para duplicar la ventana aceptable para una guardia precisa. Es el accesorio perfecto para contrarrestar enemigos que atacan a distancia o jefes con un ataque abrumador.

—El amuleto decaedor protege a Elliot del daño recibido al caer en pozos y lava; una protección muy útil para navegar por terrenos estrechos y plataformas flotantes.

Misiones

En cada época hay personas que necesitan la ayuda de Elliot. Escúchalas y emprende las misiones que te encomienden. Hay algunos objetos que solo se pueden obtener cumpliendo sus peticiones.

—Comienza una misión hablando con aquellos que tengan un icono de misión sobre sus cabezas. Las misiones pueden incluir desde recolectar objetos hasta luchar contra hombres bestia y más.

—El progreso de la historia puede impedir que algunas misiones se completen. Cuando aparezca esta alerta, asegúrate de completarlas antes de seguir adelante.

Santuarios de la vida

Misteriosas estructuras conocidas como santuarios de la vida salpican el mapa. En su interior, se ponen a prueba las habilidades y el intelecto de los jugadores, con recompensas especiales esperando a quienes superen las pruebas.

—Un santuario de la vida siempre tiene una guía de aventuras a la entrada, para que puedas volver a intentarlo rápidamente si las cosas no salen según lo planeado.

—Las pruebas incluyen desafíos de combate y de resolución de puzles. Superar una prueba otorga un santuario de la vida, que restaura la vitalidad de Elliot. Reúne cuatro fragmentos de vida para aumentar la vitalidad máxima de Elliot en uno.

Bonificaciones

Derrotar enemigos uno tras otro sin recibir daño activará una bonificación que permitirá a los derrotados obtener más botín. Recibir daño anulará la bonificación.

—¡El tiempo de bonificación es tu oportunidad de amasar tul! Aplasta a tantos enemigos como puedas para financiar tus futuras aventuras.

—Además de tul, las bonificaciones aumentan la probabilidad de encontrar flechas, bombas y objetos que aumentan el ataque y la defensa. Continuar derrotando enemigos durante la bonificación aumentará el nivel de bonificación y la probabilidad de obtener objetos.

Aventuras divertidas: coleccionar gatos

Sin importar la época, Filadelfia está llena de gatos. Si Elliot encuentra uno, puede tomarlo bajo su protección y llevárselo a un viajero aficionado a los gatos en el pueblo, quien lo recompensará por la cantidad de gatos que haya coleccionado. Después, Elliot podrá cuidar y jugar con los gatos que haya traído.

—Si oyes el maullido de un gato durante tu aventura, asegúrate de echar un vistazo a tu alrededor. Presta atención también a cualquier ayuda que Faie pueda ofrecerte.

—Las recompensas incluyen todo tipo de objetos útiles, como aquellos para encontrar más gatos o aumentar la cantidad de flechas y bombas que Elliot puede llevar. ¡No te duermas mientras recolectas gatos!

—Puedes alimentar a los gatos que hayas traído al pueblo con una selección de pescado, carne y queso. Cada gato tiene gustos diferentes, y darles de comer los sabores que prefieren hará que te quieran más.

—Una vez que un gato se haya acostumbrado a ti, puedes invitarlo al orfanato para que juegue con juguetes. Visita la tienda de artículos para todo lo que necesites para el cuidado de tu mascota.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales llega a PS5, Switch 2, Xbox Series X/S y PC el 18 de junio del 2026.