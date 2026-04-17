The Adventures of Elliot: The Millennium Tales presenta la Era de la Magia, una edad de oro

Square Enix regresa con más detalles sobre The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, después de revelar lo que encontraremos en la Era de la Reconstrucción, de cuatro épocas a visitar en el juego. Esta vez centrados en la Era de la Magia, veremos nuevos personajes y escenarios por explorar.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Seguir

Era de la Magia

Mucho antes de la Era de la Reconstrucción se encuentra la Era de la Magia. Fue la época de mayor prosperidad para la humanidad, impulsada por los avances tecnológicos en magia, tanto que incluso lograron hacer retroceder a las tribus bestiales. Pero el futuro más allá de esta prosperidad es un mundo en ruinas. Sin duda, en algún punto de esta era, las cosas se descontrolaron.

Weyzn

Weyzn es una nación mágica repleta de magníficos edificios, que contrastan notablemente con la Philabieldia, la ciudad familiar de Elliot, habitada por hombres bestia. La prosperidad de la nación se sustenta en dos instituciones de investigación mágica: Forthewor, que persigue incansablemente el avance tecnológico por cualquier medio, y Formanit, cuyo objetivo principal es el enriquecimiento de la vida de las personas. La vida de los ciudadanos de Weyzn depende por completo de la magia, y la investigación en este campo continúa sin cesar.

Personajes

Fausta (Voz: Sayaka Oohara/Elizabeth Maxwell)

Antigua miembro de Forthewor, esta erudita investigadora se independizó para fundar y dirigir el Instituto Formanit. Su enfoque serio y riguroso en la investigación le ha granjeado la profunda confianza de sus empleados.

Marnie (Voz: Sayumi Suzushiro/Suzie Yeung)

Investigadora del Instituto Formanit. Es experta en tecnología mágica, particularmente en ingeniería mecánica, y realiza pruebas de campo con los organismos mágicos conocidos como thaumata. Marnie admira a la Directora Fausta y se dedica por completo al principio del instituto: la investigación mágica para la felicidad de las personas.

Hildebrandt (Voz: Show Hayami/Christopher Smith)

Director del Instituto Forthewor. Un realista que prioriza los resultados, los numerosos frutos de sus excepcionales habilidades de investigación le valieron el nombramiento como director a una edad temprana. Es muy respetado por la población de Weyzn por sus avances en el desarrollo de la magia.

Ikarus (Voz: Yuuya Uchida / Chris Okawa)

Jefe de la nobleza de Weyzn. Severo y serio, no escatima esfuerzos para cumplir con su responsabilidad de gobernar Weyzn. Debido a su preocupación por la imprudente búsqueda de progreso de Forthewor, ha forjado una relación de cooperación con Fausta, a quien recurre en busca de consejo.

Sistema: Mejoras de armas

Elliot puede encontrar siete tipos de armas que lo ayudarán en su aventura. Existen versiones más poderosas dentro de las armas del mismo tipo, que no solo poseen mayor poder de ataque, sino también ataques especiales más potentes. Encuentra las armas dispersas por las cuevas y ruinas de las distintas épocas y mantente a la vanguardia de la aventura.

Algunas armas más poderosas se encuentran en áreas ajenas a la historia principal. Si encuentras un lugar aún inexplorado, tal vez sea necesario un desvío.

Con un arma más poderosa, se amplían las posibilidades de combinarla con otras armas o personalizarla con magicita. Piensa en nuevas estrategias de batalla cada vez que consigas una nueva arma.

Sistema: Mejoras de magicita

La magicita, que otorga diversos efectos a las armas, tiene diferentes niveles de rareza. Incluso entre magicitas con el mismo efecto, las versiones más raras pueden tener efectos más potentes. Cuanta más magicita crees, mayores serán las probabilidades de crear magicita más rara, así que créala pronto y con frecuencia.

La magicita del mazo de relámpagos añade rayos a los ataques especiales del martillo. Las versiones más raras añaden más rayos, alcanzando a los enemigos en un área más amplia.

Hay un límite en la cantidad de magicita que puedes equipar, y la magicita más poderosa tiene un coste mayor. Sin embargo, a medida que aumenta la rareza, disminuye el coste, lo que te permite disfrutar de una personalización aún más flexible.

Distracción de aventura: Lecciones de magia de Faie

Encontrar nueva magia de hadas para Faie desbloquea minijuegos en forma de lecciones de magia de Faie. Aprovecha al máximo una nueva habilidad mágica para ganar puntos en esa lección. Según tu puntuación al completarla, recibirás discos que te permitirán escuchar la banda sonora del juego. Accede a las lecciones de magia de Faie desde su sección del menú.

Escucha los discos en el menú de Música. Además de las recompensas por puntuación, algunos discos también se pueden conseguir durante el minijuego.

Lección de Magia – Sprint: corre por la pendiente nevada acumulando puntos. Llega a la meta antes de que te alcance la avalancha para obtener una puntuación aún mayor.

Lección de Magia – Teletransporte: teletranspórtate de plataforma en plataforma en este escenario lleno de lava. Ten cuidado con las plataformas que se mueven y se hunden, y con las paredes que dificultan el teletransporte.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sale para Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X/S y PC el 18 de junio del 2026.