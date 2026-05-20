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The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: ya puedes jugar un demo prólogo y transferir los datos guardados al juego completo

La leyenda de Chrono Elliot.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Antes de su lanzamiento en junio, ya está disponible para descargar un demo prólogo de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales en PS5, Xbox Series, Switch 2 y PC. La demo permite a los jugadores probar este RPG de acción en HD-2D. Los datos guardados se pueden transferir al juego completo una vez lanzado.

«Disfruta del primer capítulo de la historia con la misma libertad de aventura que en el juego completo. Avanza en la misión principal, explora lo desconocido o busca nuevas armas y magicita: el futuro está en tus manos. Tu aventura en Philabieldia, un mundo lleno de descubrimientos, comienza aquí».

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Esta versión demo incluye contenido de la versión comercial del juego con algunas diferencias, como limitaciones en las áreas accesibles. Las bonificaciones de datos guardados vinculados no se pueden canjear en la demo prólogo. solo en el juego completo.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales es un título que empezó su desarrollo por parte de Claytechworks después de finalizar su trabajo en Bravely Default 2. Tomoya Asano (concepto y planificación) afirmó en una entrevista que intentar crear un RPG de acción supondría un nuevo reto para el equipo.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

¿De qué trata The Adventures of Elliot: The Millennium Tales?

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales es un RPG de acción ambientado en el mundo de Philabieldia, una tierra hermosa pero salvaje dominada por tribus de bestias en guerra. El último bastión de la humanidad es el Reino de Huther, protegido por sus altas murallas y la poderosa magia de la Princesa Heuria.

Cuando se descubren unas misteriosas ruinas, un joven aventurero llamado Elliot y su compañera hada Faie se embarcan en un viaje para investigar. Lo que parece una misión sencilla, aunque peligrosa, pronto se convierte en una gran saga que se entrelazará a través del tiempo y el espacio.

Conoce otros detalles de las épocas del juego como:

La Era de la Reconstrucción y otras mecánicas

La Era de la Magia, una edad de oro

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sale para Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X/S y PC el 18 de junio del 2026.

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Multiverso Square Enix

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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