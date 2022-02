The Anacrusis es un juego de disparos cooperativo que se encuentra en acceso anticipado y es desarrollado por el estudio Stray Bombay. Este título, que se inspira en videojuegos como Left 4 Dead, está disponible para Xbox One, Xbox Series X|S y PC por medio de Xbox Game Pass. También puede comprarse directamente en Steam. Para estas impresiones, hemos tenido la oportunidad de probar The Anacrusis para PC.

La misma fórmula, pero con otra envoltura

En la mayoría de juegos que toman a Left 4 Dead como inspiración, los sobrevivientes se enfrentan a hordas de zombis en ciudades destruidas. En The Anacrusis, luchamos contra criaturas alienígenas en escenarios retrofuturistas. Esta diferencia temática es una de las características que nos anima a dar una oportunidad al título de Stray Bombay. Este estudio fue cofundado por Chet Faliszek, escritor de juegos de Valve lanzados entre 2006 y 2012.

Por el momento, The Anacrusis —título que se encuentra en su etapa de acceso anticipado— dispone de tres escenarios. En estos, los jugadores deben sobrevivir mientras se desplazan de un punto a otro, como en cualquier otro juego inspirado en Left 4 Dead. Luego de elegir el escenario, el título nos empareja con otros jugadores. Algo que cabe resaltar de The Anacrusis es que no hay que esperar mucho para encontrar una partida. Esto se debe a que The Anacrusis cuenta con juego cruzado (‘crossplay’) entre los usuarios de Steam y los usuarios de Xbox Game Pass para PC y consolas de octava y novena generación de Microsoft.

Un ‘Sci-Fi’ muy «descafeinado»

Los escenarios son planos y no brindan contexto a la historia de los sobrevivientes.

Antes de iniciar nuestra carrera por la supervivencia, el juego nos permite elegir con qué arma empezaremos. Las opciones son tres, pero realmente se sienten como dos. Esto se debe a la poca diferencia que existe entre el rifle de plasma y la SMB. Adicionalmente, en los escenarios se encuentran armas especiales que tienen un poder de fuego superior y son ideales para usar contra los enemigos especiales que aparecen en varias zonas de los escenarios.

Derrotar a los enemigos en The Anacrusis es tan fácil como tomar distancia y disparar. Sin embargo, ninguna de los alienígenas llega a ser un problema. Esto se debe a los pocos ataques que tienen los enemigos del juego y lo fáciles de predecir que son. Sumado a esto, en The Anacrusis la muerte no es algo que temer debido a lo fácil que es revivir a un aliado caído y lo poco probable que este caiga en combate. Esta ligereza en la dificultad The Anacrusis se puede sentir durante las primeras partidas, ya que el juego se ajusta a la experiencia del jugador. Sin embargo, cantidad de enemigos no siempre significa dificultad.

En cuanto a gráficos y rendimiento, el juego de Stray Bombay es estable. No obstante, tiende a tener problemas gráficos en algunos sectores de los escenarios. El sonido y los controles cumplen con su cometido, pero en algunos casos la cantidad de explosiones o lo estridente de todos los sonidos que coexisten a la vez pueden distraernos de nuestro objetivo.

Una buena idea, que esperamos madure correctamente

The Anacrusis nos muestra un nuevo escenario para una vieja formula. Pero a la hora de la verdad, sus novedades no son suficiente. Es así que nos encontramos con un título que en su estado actual tiene escenarios vacíos y poca variedad de armas y enemigos. Adicionalmente, la dificultad poco desafiante del juego y la carencia de contexto para el escape de los personajes hace que al cabo de un par de partidas dé igual cuál es el sobreviviente que manejemos. Esta misma sensación se puede sentir en las armas, ya que después de unas horas de juego da igual cuál tengamos en nuestras manos para cumplir el objetivo.

Esperemos que al final de su etapa de desarrollo, el estudio Stary Bombay corrija y pula los aspectos que impiden que The Anacrusis brille con luz propia.

Nuestras impresiones de The Anacrusis en Steam fueron hechas en un PC con un AMD Ryzen 7 3700X, 16 GB de RAM y una GPU AMD Radeon 5700.

Impresiones hechas con una copia digital de The Anacrusis para Steam brindada por Stray Bombay.