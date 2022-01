The Artful Escape (Nintendo Switch) – Reseña

La búsqueda de identidad es uno de esos temas con el que todos los que hemos superado la adolescencia nos podemos identificar. Es inevitable no haber sentido el terrible contraste entre las expectativas que nuestros padres y “el mundo” tienen de nosotros contra lo que de verdad queremos ser. Ese es el tema principal de The Artful Escape, un título independiente que mediante un impresionante y surrealista estilo visual nos cuenta una historia sobre “descubrir lo que somos”.

Este juego salió originalmente para PC y plataformas Xbox en 2021, pero por fin está disponible para PS4, PS5 y Switch. En esta reseña descubriremos cómo se juega The Artful Escape, cómo se aproxima a sus temas y cómo funciona en Nintendo Switch.

Francis vive a la sombra de su tío Johnson Vercetti, un legendario cantante de música popular (‘folk’) que murió cuando él era un niño. Durante toda su vida, la gente le ha dicho que espera mucho de él y que debe llenar el espacio que dejó su tío. Pero el joven siente que algo no está bien. En el fondo sabe que debe ser alguien diferente.

Obviamente, todo cambia cuando es llevado a un viaje por el cosmos en el que podrá ser libre para crear la música que quiere y ser quien es en realidad.

The Artful Escape no es sutil a la hora de presentar esos temas. El peso del legado de su tío no solo se siente sobre los hombros de Francis, sino que él expresa en varias ocasiones cómo se siente al respecto y los demás no dudan en opinar. Esta narrativa tan directa no es necesariamente un defecto. Permite claridad a la hora de comprender al protagonista y deja espacio en el subtexto para otros temas.

Pero antes de continuar, debemos explicar en qué consiste este título a nivel de jugabilidad. Es un juego de plataformas en 2D increíblemente simple. Avanzamos casi siempre a la derecha, saltando algunos obstáculos —a veces usando un doble salto— y… ¿eso es todo? No exactamente, pero es casi todo. En ocasiones encontramos juegos de memoria equivalentes a ‘jefes’ en los que debemos recordar cortas secuencias de botones. Fallar un salto o una secuencia de memoria no nos castiga para nada. Solo tenemos que repetir los últimos segundos hasta que lo hagamos bien.

Explicado de este modo, parece un juego aburrido. Es verdad que no ofrece reto alguno, pero eso no le quita lo entretenido. Su valor no está en sus mecánicas ‘per se’, sino en la forma en que las usa a favor de su narrativa y elementos visuales.

The Artful Escape es una abrumadora explosión de color y sonidos que inunda los sentidos. En su búsqueda de identidad y propósito, el protagonista recorre maravillosos escenarios extraterrestres llenos de criaturas imposibles y paisajes impactantes. Las mecánicas son sencillas porque el juego no quiere distraernos de la experiencia audiovisual que ofrece y cómo se conecta con Francis.

Los paisajes, colores y alienígenas son solo la mitad del juego. La otra es su música.

Por más que la sociedad y él mismo diga que es un cantante de música popular como su tío, Francis es en realidad un prodigio del rock progresivo. Sus solos de guitarra no evocan los tranquilos paisajes de las montañas de Colorado, sino épicas aventuras espaciales. A medida que recorremos los escenarios, podemos presionar un botón para ejecutar automáticamente un solo de guitarra que los llena de vida. Despierta la bizarra fauna, ilumina los cielos y desata sensaciones sobre la infinidad del cosmos.

La música del protagonista es buena, pero puede resultar muy familiar a los fanáticos de los ‘riffs’ del rock ‘n roll. Tal vez no sean las melodías capaces de cambiar la perspectiva del universo, pero encajan a la perfección con los temas de ciencia ficción gracias a los arreglos de sintetizador que las acompañan. A pesar de lo mucho que el juego parece «despreciar» la música ‘folk’, el trío de canciones de este género que contiene son buenas, especialmente The Banks of the River are Lined with Gold.

Estos elementos hacen resaltar a The Artful Escape. Pero no importa lo fanáticos que sean de la ciencia ficción y el rock progresivo, hay quienes no van a perdonar su jugabilidad simplista. Una parte de este juego quiere ser un “álbum conceptual interactivo”, que es tal como nos gusta describir al excelente Sayonara Wild Hearts, pero la narrativa tradicional con diálogos «interrumpe» ese ritmo y lo trae al lado de los videojuegos más comunes y corrientes.

Dicha narrativa tiene otro elemento más interesante y que resulta menos directo que el conflicto de Francis con la herencia de su tío. Esta es una historia ‘queer’. El viaje de autodescubrimiento puede ser fácilmente interpretado como una narrativa transgénero. La forma en que el protagonista elige su propio nombre y rechaza el anterior, cambia su imagen por una que puede ser no conformista y «sale de un closet» con una nueva identidad se prestan para una interpretación clara.

Otros temas que toca, de forma directa o indirecta, son el quedarse estancado en un pasado glorioso, los altibajos de la industria músical y la razón de ser de un artista.

Con lo que hemos dicho en esta reseña, es claro que muchos de los «defectos» de The Artful Escape no son tales, sino diferencias en los gustos y las expectativas de los jugadores. Sin embargo, el juego sí tiene problemas en Nintendo Switch. Para comenzar, la imagen no luce tan definida como en otras versiones. También hay momentos en que el rendimiento se ve afectado, lo que reduce notablemente los cuadros por segundo (fps) de la animación. No pasa muy a menudo, pero pasa.

Otro «problema» que tiene es su poca rejugabilidad. A pesar de los diálogos en los que contamos con diferentes opciones de respuesta y lo mucho que podemos cambiar la apariencia del protagonista, la trama no cambia más allá de un par de diálogos. No hay muchas razones para vivir de nuevo esta aventura de 4 horas. Las animaciones, fuertemente basadas en el movimiento independiente de cada articulación, pueden verse «raras» en ocasiones, dándole a los personajes la apariencia de marionetas.

Si están interesados en The Artful Escape, la versión de Switch tal vez no sea la mejor opción. Aun así, van a disfrutar de escenarios maravillosos, música increíble y una hermosa historia que nos inspirará a descubrir quiénes somos en realidad.

The Artful Escape 7.2/10 Nota Lo que nos gustó - Fascinantes y surrealistas escenarios de ciencia ficción.

- Excelente música, tanto 'folk' como rock progresivo.

- Una buena historia de descubrimiento personal.

- Excelentes actuaciones de voz, con algunos actores famosos.

Lo que no nos gustó - Su jugabilidad simplista no le agradará a algunos.

- Rendimiento muy regular en Nintendo Switch.

- La animación de los personajes humanos no siempre luce bien.

En resumen The Artful Escape es una maravillosa experiencia audiovisual que rodea una importante historia de autodescubrimiento. Se trata de una aventura corta con una jugabilidad simple que podemos terminar en un par de tardes, pero el impacto de su música, escenarios y personajes se quedará un buen tiempo en nuestras cabezas. La versión de Switch tiene algunos problemas de rendimiento, pero la experiencia de recostarse en cama con audífonos y disfrutar de este juego mientras nos desconectamos del mundo no tiene rival... excepto hacer lo mismo que Sayonara Wild Hearts, otro juego de Annapurna que curiosamente trata temas similares.

Reseña hecha con una copia digital de The Artful Escape para Nintendo Switch brindada por Annapurna Interactive.