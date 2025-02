The Backrooms 1998 se lanza en todas las plataformas de anterior y actual generación

El juego de terror y supervivencia con grabaciones encontradas, The Backrooms 1998, finalmente deja su Early Access y se lanza en PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y Switch el 20 de febrero, según anunció su distribuidor Feardemic y el desarrollador Steelkrill Studio. La versión Early Access se lanzó para PC a través de Steam el 25 de mayo del 2022.

The Backrooms 1998 es un juego de terror psicológico de supervivencia con metraje encontrado en primera persona, que cuenta la historia de un joven adolescente que cae accidentalmente en las profundidades de los misteriosos Backrooms en el año de 1998. Deambula libremente, marca, explora e intenta desentrañar la historia; sin embargo, no estás solo.

Este juego puede resultar perturbador para algunas audiencias, ya que contiene imágenes escabrosas, sonidos, naturaleza aterradora, sobresaltos, sangre, violencia extrema, asesinatos y un horror intenso que puede no ser apto para los débiles de corazón. Juega bajo tu propio riesgo.

No pierdas el aliento y presta atención a tus niveles de resistencia. Evita cansarte demasiado, a menos que quieras que la criatura te alcance. Usa tu pistola rociadora para marcar tu camino, lo que te ayudará a navegar por los Backrooms y a llevar un registro de las habitaciones que ya has explorado. Usa las herramientas esparcidas por todas partes para ayudarte a escapar de esta pesadilla. Sálvate guardando tu progreso en las «salas seguras» especiales. Esta es tu única oportunidad de no quedar atrapado por la eternidad.