¿Pueden creer que en 2021 se cumplen 10 años del lanzamiento de The Binding of Isaac? A pesar de su edad, el controversial ‘roguelike‘ de Edmund McMillen y Florian Himsl sigue dando de que hablar. Ya conocemos la fecha de lanzamiento de The Binding of Isaac: Repentance, una nueva expansión que tendrá tanto contenido que sus creadores dicen que más parece una secuela.

La trama sigue siendo la misma. Isaac se adentra en el sótano para huir de su madre, que quiere sacrificarlo en nombre de su religión. En su descenso hacia el abismo, el pequeño debe enfrentar horrores satánicos y peligros innombrables. Los creadores de la expansión calculan que tendremos más de 500 horas con este título, incluso si ya lo habíamos completado al 100%.

Podremos jugar The Binding of Isaac: Repentance en PC a partir de esta fecha: 31 de marzo de 2021. La versión para consolas llegará después. A continuación listamos el nuevo contenido que tendrá:

130 nuevos objetos (más de 700 en total).

Nuevo camino alterno con un nuevo jefe final.

Más de 100 enemigos nuevos.

Más de 25 jefes nuevos.

Dos nuevos personajes controlables.

Cinco nuevos retos.

Más de 100 logros nuevos.

Más de 5000 nuevos diseños de habitaciones.

Aunque el tráiler que anunció la nueva fecha de lanzamiento no muestra jugabilidad, vale la pena verlo por la cantidad de referencias que hace al universo de The Binding of Isaac.

Fuente: canal oficial de Edmund McMillen en YouTube