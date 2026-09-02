Consejos y tips para comenzar a jugar The Blood of Dawnwalker, guía para principiantes

El juego de Rebel Wolves, un estudio formado por veteranos desarrolladores de The Witcher 3, puede resultar un poco abrumador inicialmente a aquellos que no están familiarizados con este estilo de juegos RPG. Pero no se preocupen porque aquí tenemos una guía para principiantes de The Blood of Dawnwalker llena de consejos y ‘tips’ que los ayudarán a entender los sistemas de juego y superar las primeras horas de esta aventura.

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Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este título.

Tomar la dirección del combate «direccional»

Si queremos sobrevivir en este terrible lugar controlado por los ‘vrakhir’ tenemos que aprender a pelear. El tutorial nos enseña bastante bien que simplemente presionar los botones de defensa y ataque puede servir, pero si de verdad queremos sacarle ventaja a nuestros enemigos tenemos que aprender a usar las direcciones al mismo tiempo.

Empecemos por los bloqueos. Si ya pasaron por el tutorial de combate saben que un omnibloqueo (bloquear sin presionar dirección) funciona bien pero consume demasiada resistencia. En cambio, bloquear al mismo tiempo que movemos la palanca en la dirección indicada nos permite hacer un contraataque (‘parry’) y activar ciertas ventajas dependiendo de nuestro equipo. Los ataques también son direccionales y hay ventajas como hacer más daño si atacamos continuamente en diferentes direcciones.

La mejor forma de aprovechar el combate direccional es aprendiendo la habilidad de dominio de la Espada Replica Perfecta. Esta permite hacer daño crítico si atacamos en la dirección indicada tras un bloque perfecto, haciendo los combates más dinámicos y efectivos.

Hay varias formas de conseguir los manuales requeridos para aprender esta habilidad. El más seguro es completando una misión de liberar prisioneros de Ambrus. En una de ellas conocemos a un antiguo soldado que nos pedirá un combate amistoso. Tras derrotarlo nos venderá varios manuales, incluyendo el de Réplica perfecta.

No teman «abusar» del guardado rápido

The Blood of Dawnwalker es un juego que nos puede sorprender en cualquier momento con una nueva misión, una elección importante o podemos aventurarnos sin querer en una zona con un nivel de dificultad mayor al que podemos soportar en ese momento. Es por eso que no debemos temer usar y abusar de la opción de guardado rápido que aparece al pausar.

Si descubrimos que la pelea en la que nos metimos no va a terminar bien, si cometimos un error en la misión o matamos accidentalmente a un personaje que queríamos con vida, podemos carga de nuevo la partida y corregir el error.

Crear diferentes archivos de grabado

Pero si son jugadores demasiado curiosos, tal vez quieran saber qué pasaría en cierta misión si elegimos otra opción, o si llegamos a cierto lugar convertidos en vrakhir en vez de como humanos. Hay muchas variaciones en la forma en que se puede desarrollar la historia y si queremos experimentarlas sin hacer varias partidas completas, podemos crear partidas manuales antes de las grandes decisiones para poder acceder a ellas rápidamente y probar diferentes opciones a ver qué pasa.

Si lo que quieren es jugar su propia versión «canónica» del juego, no se preocupen mucho por esto. Elijan las opciones que quieran y sepan que prácticamente todo problema en el que se metan tiene solución. Tener que lidiar con resoluciones inesperadas o trágicas es parte de la experiencia.

Déjalo para la noche

Coen es mucho más fuerte en la noche como vrakhir que durante el día como humano. Si la zona en la que desean entrar está protegida por muchos soldados, hay un oso en el camino o temen lo que pueden encontrar, es mejor que vayan ha hacer primero otras misiones o incluso que usen la opción de ‘pasar el tiempo’ de los altares para que salga la luna y puedan enfrentar los retos más difíciles con los poderes de vampiro, incluyendo la capacidad de curarse bebiendo la sangre de (la mayoría de) los enemigos.

De todos modos hay misiones que solo pueden ser enfrentadas de día. No se preocupen porque a medida que avancen en el juego conseguirán más habilidades de brujería y equipo apropiado para el día que nos hará tan poderosos como cuando son vampiros.

No teman perder el tiempo

El aparente límite de tiempo que tenemos en The Blood of Dawnwalker puede hacer que muchos jugadores teman «perder tiempo» y traten de optimizar cada segundo del juego. La verdad es que incluso con la planeación más cuidadosa no podemos acceder a todas las misiones y opciones. Pero no hay problema, el juego está diseñado de esta manera. No teman usar la opción de «esperar» en altares o gastar tiempo en actividades solo por curiosidad. El juego tiene esto en cuenta para su desarrollo.

Si a pesar de todo esto quieren ver todas las misiones y opciones posibles, les recomendamos hacer varias partidas de grabado manual o jugar el juego varias veces.

Qué vender y qué no

La cantidad de botín que conseguimos en el juego puede ser abrumadora, por lo que no siempre miramos qué objetos estamos recogiendo y la mayoría de éste es basura. No se preocupen, pues incluso de los objetos más inservibles pueden ser vendidos y ganamos aunque sea un denario por ellos.

Todos los objetos marcados como baratijas en The Blood of Dawnwalker se pueden vender sin miedo de que los vayamos a necesitar luego. De hecho, cuando visitamos una tienda se nos da la opción de ‘Vender todas las baratijas’ presionando un solo botón. Aprovéchenlo.

Pero eso no es todo. Hay objetos de oro que también podemos conseguir y son considerados mercancía para comerciar como Objetos de valor superior. Estos también pueden ser vendidos y usualmente nos dan muchos más denarios por ellos que por las baratijas.

Buen equipo para empezar

Los combates de la parte inicial del juego pueden resultar un poco complicados porque no tenemos buen equipo, pero si exploramos un poco podemos encontrar algunos objetos que nos van a ayudar antes. Por ejemplo, subiendo hacia el noroeste del pueblo donde indica el mapa podemos encontrar una pechera que aumenta notablemente nuestra defensa.

Después de superar el prólogo y abrir el camino para salir del pueblo podemos ir hacia el este, donde superamos unos poco combate para poder tomar un manual de una habilidad de espada supremamente poderosa.

En la cabaña de esta misma zona podemos encontrar un mapa hacia un tesoro que está un poco más hacia el este. Si somos capaces de derrotar al oso que lo resguarda podemos conseguir una excelente arma y una receta para hacer curaciones.

Con esta pechera, arma y habilidad estamos más que preparados para enfrentar las siguientes horas de juego.

Esperamos que todos los consejos y tips de esta guía para principiantes haga su experiencia con The Blood of Dawnwalker mucho más divertida.