Aquí están la fecha, requisitos para PC y diferentes ediciones de The Blood of Dawnwalker, el juego de vampiros del director de The Witcher 3

En una presentación de casi una hora, el estudio Rebel Wolves de Konrad Tomaszkiewicz —director de The Witcher 3: Wild Hunt— reveló un montón de detalles sobre su nuevo juego de acción y aventura en un mundo abierto The Blood of Dawnwalker, incluyendo la confirmación sobre cuál será su fecha de lanzamiento, las diferentes ediciones en que se pondrá a la venta y los requisitos mínimos y recomendados para jugar en PC.
No alarguemos más el asunto. Lo que ustedes más quieren saber es cuándo sale y podemos confirmarles que se pondrá a la venta el jueves 3 de septiembre de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Microsoft Store.
Si quieren ver la presentación completa y aprender más sobre su jugabilidad, sigan este enlace y no olviden activar los subtítulos en español. Si solo quieren conocer detalles sobre la narrativa, vean el tráiler de historia que compartimos a continuación.
En The Blood of Dawnwalker controlamos a Coen, un joven que se ha convertido en un ser a medio camino entre un vampiro y un humano que recorre los Montes Carpatos del siglo XIV enfrentando una camarilla de poderosos vampiros para salvar a su familia. Durante el día, somos un humano «normal» con algunas habilidades especiales, pero en las noches podemos desatar nuestros poderes vampíricos para combatir, explorar el mundo y descubrir sus secretos. Por supuesto, tendremos que alimentarnos de sangre de humanos o bestias.
La verdad es que todo lo que vimos —el combate, la estructura de las misiones, la exploración, el botín, equipo y sistemas de RPG— nos recordaron mucho a The Witcher 3. Aunque algunos lo criticarán por derivativo, sabemos que es exactamente lo que quieren los fanáticos de este tipo de juegos.
En cuanto a ediciones del juego, tenemos las siguientes:
- Edición estándar – solo incluye el juego base
- Edición eclipse – incluye el juego base y contenido digital (codex, banda sonora y cómic)
- Edición del día 1 – incluye el juego base con un steelbook, mapa y una armadura de compra anticipada
- Edición de colección – incluye todo lo de la edición del día 1 y la edición eclipse, además de:
- Códex físico
- Caja de lujo
- Estatua de Coen
Pueden ver más detalles sobre estas ediciones de The Blood of the Dawnwalker a continuación. Todas se pondrán a la venta en la misma fecha de lanzamiento, pero la compra anticipada ya está activa.
En cuanto a los requisitos mínimos y recomendados para jugar The Blood of the Dawnwalker, los remitimos a la siguiente tabla. Como pueden ver, van a necesitar al menos 16 GB de RAM y una GPU RTX5060 para correr el juego en una resolución 1080p a 60 fps. Si quieren jugar a resoluciones mayores, van a necesitar mejores tarjetas gráficas.
Si quieren jugar una nueva aventura estilo The Witcher sin tener que esperar a que salga la cuarta parte, The Blood of the Dawnwalker es una gran opción que además nos ofrece una interesante historia medieval de vampiros.
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Lo repetiremos antes de decir adiós: The Blood of The Dawnwalker saldrá el 3 de septiembre de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.