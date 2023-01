The Callisto Protocol – Reseña

Striking Distance Studios de Glen Schofield, conocido por su participación en Dead Space —juego que está próximo a estrenar su ‘remake’—, debuta con The Casllisto Protocol, juego que se ha presentado como una secuela espiritual del exitoso juego de horror desarrollado por Visceral Games en él 2008. Es momento de adentrarnos, en nuestra reseña de The Callisto Protocol, en la oscura y lúgubre prisión y conocer los secretos que Striking Distance Studios tiene para nosotros.

Este juego cuenta con la participación de Josh Duhamel —conocido por dar voz a Harvey Dent en Batman: el largo Halloween— como Jacob Lee el protagonista de la historia, Karen Fukuhara (Kipo Oak) y Sam Witwer (Deacon St. John en Days Gone).

Ferronegro: una prisión que esconde más de lo que parece

La historia de The Casllisto Protocol se desarrolla en el año 2320 e inicia con Jacob Lee viajando con una carga hacia la prisión Ferronegro. En este trayecto, la nave sufre un accidente, del cual el único miembro del a tripulación que logro sobrevivir fue Jacob. A su rescate acuden el capitán Leon Ferris y unos cuantos robots del centro penitenciario Ferronegro, ubicado en una de las lunas de Jupiter. Desafortunadamente, por órdenes del alcaide de Ferronegro Jacob es apresado. Al despertarse en su nueva celda Jacob se da cuenta que una especie de motín se está desarrollando en el penal. Sin embargo, la realidad es mucho más macabra de lo que él piensa. Ya que la mayoría de los presos de Ferronero se han convertido en seres amorfos (Biophage) que solo buscan matar y corromper a los demás humanos del centro penitenciario.

La ambientación y el sonido que la acompaña nos mantiene al borde del asiento y propicia algunas situaciones con algo tensión, las cuales se irán diluyendo a medida que nos familiaricemos con las costumbres de los enemigos y el sistema de combate.

Nuestra misión es escapar de la lúgubre prisión, mientras conocemos la verdad de este brote que está consumiendo a los humanos del centro penitenciario Ferronegro. Para lograr nuestro objetivo dispondremos de un sencillo sistema de combate. Este consiste en esquivar o cubrirnos —una vez entremos en un combate— usando el ‘stick’ izquierdo en tres direcciones. Si oprimimos el botón a la derecha o a la izquierda esquivaremos un ataque. Cabe resaltar, que no podremos repetir la misma dirección o de lo contrario el ataque del enemigo nos impactará. Por último, si mantenemos el ‘stick’ atrás antes de un ataque nuestro personaje bloqueará el ataque y recibira una minima cantidad de daño. Este daño se puede disminuir mejorando el arma cuerpo a cuerpo.

En The Casllisto Protocol no tendremos una variedad de armas en nuestro arsenal. Sin embargo, es una pena que Striking Distance Studios no hiciera que cada una de ellas se sienta diferente.

En The Casllisto Protocol nosotros somos los depredadores

Al igual que en Dead Space, en The Casllisto Protocol la vida y alguna que otra información siempre está visible como parte del modelo de nuestro personaje principal.

Una vez aprendemos a defendernos, nuestros ataques serán más efectivos. Estos ataques los podremos ejecutar con nuestras armas de fuego o con el bastón para luchar cuerpo a cuerpo, la cual sin lugar a dudas es la mejor arma de The Casllisto Protocol. Al interiorizar la defensa del juego, la experiencia cambia drasticamente. Ya que pasamos de sentirnos acechados, a ser nosotros los que emboscamos a los enemigos. El miedo por la pérdida de munición deja de existir y los enfrentamientos con los escasos jefes finales de las zonas se solucionan facilmente —como si se tratarán de un Biophage cualquiera— con una combinación de esquivar, golpe fuerte cuerpo a cuerpo y un disparo. Dependiendo el enemigo hay que repetir esto varias veces.

La gestión de objetos es vital para sacar el máximo provecho a las zonas y de esta forma tener dinero suficiente para mejorar o construir nuevo armamento.

Sumado a esto, tenemos a nuestra disposición el GRP (Guante de Retención de Prisioneros). Esta arma nos permite sostener en el aire —como si fuéramos un lord Sith— a nuestros enemigos para azotarlos contra el ambiente o contra otros monstruos a los que nos estemos enfrentando. Esto combinado con algunas de las trampas u objetos que encontramos nos ayudará a deshacernos de manera rápida y silenciosa de los enemigos. Esta habilidad combinada con el sigilo, el cual es otra de las herramientas importantes a la hora de entrar en zonas repletas de enemigos son fundamentales para no tener que preocuparnos por municiones.

Gráficos y «ultra violencia»

Algunos efectos de ambiente están muy bien logrados. La iluminación es buena, pero los escenarios muchas veces se sienten vacíos y genéricos. La mayor dificultad en el combate radica en lo incómodo que es elegir otra arma y el tiempo que tarda la animación de este cambio en devolvernos el control de Jacob. Una decisión de diseño bastante cuestionable que ha sido un poco ajustada luego de su lanzamiento.

Si por algo brilla The Casllisto Protocol es por sus gráficos. No obstante, estos carecen de una dirección artística clara. Esta es necesaria para entender mejor lo que realmente sucede en la luna de júpiter donde se encuentra Ferronegro. Sin embargo, hay que resaltar que el equipo de Striking Distance Studios, a pesar de no haber creado una gran cantidad de enemigos, sí ha hecho que cada uno de estos mate de varias formas —algunas de ellas bastante grotescas— a nuestro protagonista. Esto sin duda hará que los amantes del ‘gore’ estén «gratamente» satisfechos.

The Callisto Protocol 8/10 Nota Lo que nos gustó - Combate cuerpo a cuerpo fluido y con una gran integración del ambiente.

- La historia, aunque algo genérica, se desarrolla de manera rapida y satisfactoria.

- Buenos gráficos y gran optimización para PC.

Lo que no nos gustó - Excesiva cantidad de pasillos para ocultar tiempos de carga.

- No hay razón para regresar a Ferronegro antes del lanzamiento de la expansión.

- Poca variedad de armas.

- Una vez nos acostumbremos el miedo es anecdótico. En resumen The Calisto Protocol es un juego con gráficos actuales que trata de regresarnos a la séptima generación de consolas con una historia lineal ambientada en una serie de pasillos donde tendremos que buscar objetos y sobrevivir a las amenazas de los enemigos. Sin embargo, Striking Distance Studios falla en entregar la sensación de miedo, claustrofobia y falta de munición que en su momento logró Dead Space.

Reseña de The Calisto Protocol hecha con una copia digital para Steam provista por Krafton.