The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ya está disponible en Switch

Bandai Namco ha revelado que ya está disponible Man of Medan, el primer capítulo de The Dark Pictures Anthology, en la tienda en eShop de Nintendo Switch. Este juego, desarrollado por Supermassive Games (Until Dawn), debutó en PlayStation 4, Xbox One y PC vía Steam el 29 de agosto del 2019 y las versiones para consolas de actual generación apenas vieron la luz en septiembre del año pasado.

¿Podrá Nintendo Switch correr de manera adecuada The Dark Pictures Anthology: Man of Medan?

Imagen proveniente de la versión para Xbox Series S|X de The Dark Pictures Anthology: Man of Medan.

Cuando Man of Medan llego a Ps4, Xbox One y Steam uno de los aspectos que se le criticaron al título de Supermassive Games fue su rendimiento. Así que es normal que aquellos que estén interesados en iniciar esta antología de historia de terror se pregunten sí Nintendo Switch podrá correr de manera adecuada The Dark Pictures Anthology: Man of Medan. Según la página de The Dark Pictures Anthology: Man of Medan en la eShop de Nintendo Switch, el juego corre a 24 FPS. El juego cuesta $20 USD en la tienda de Estados Unidos y $74.900 COP en la eShop de Colombia.

Esto es lo que incluye el juego:

Juego Man of Medan

Modo del curador

Modos multijugador en línea para dos jugadores y local cooperativo de para cinco.

Características de juego actualizadas: ajustes de dificultad y advertencias de QTE, interfaz de usuario e interacciones mejoradas, Además, de opciones de accesibilidad más amplias y mejoras en el tamaño de los subtítulos.

El capítulo «Inundado» ha sido ampliado y nuevas muertes han sido introducidas.

Conoce las anteriores historias de The Dark Pictures Anthology

Los invitamos a conocer todas las historias que componen la primera temporada de The Dark Pictures Anthology.

