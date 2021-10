Tráiler de The Devil in Me, último episodio de la temporada 1 de The Dark Pictures Anthology

La serie The Dark Pictures Anthology ha ofrecido experiencias muy divertidas e interesantes a los fanáticos de los videojuegos de terror, pero se acerca el final de su primera temporada con el recientemente anunciado episodio The Devil in Me.

En la parte superior de esta nota pueden encontrar el tráiler subtitulado al español latino de este nuevo juego de Supermassive Games.

Este video no dice mucho sobre The Devil in Me, pero nos da suficientes pistas sobre cuál será su trama. Escuchamos a un narrador hablar sobre su experiencia como un asesino en serie, comparando la creación de arte con el acto de matar un ser humano. El final del tráiler revela que el personaje que creíamos que estaba hablando es en realidad un cadáver animado con maquinaria y que todo lo que escuchamos es parte de una grabación.

Esto nos lleva a pensar que en el juego podríamos controlar a una víctima de dicho asesino. Tal vez tratando de escapar a alguna trampa mortal estilo Saw: el juego del miedo que tiene preparada para nosotros.

Aunque el tráiler no revela la fecha de lanzamiento de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, es altamente probable que llegue durante 2022. Estará disponible para Xbox One, Series X|S, PC (Steam) y PS5. Resulta bastante curioso no ver el logo de PS4 en la lista de plataformas.

Aquí pueden leer nuestras reseñas de los pasados episodios de The Dark Pictures Anthology: Man of Medan y Little Hope. Pronto podrán leer la de House of Ashes.

Fuente: canal oficial de Bandai Namco Latinoamérica en YouTube