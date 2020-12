The Division 2: el evento ‘Codename Nightmare’ ha sido cancelado

En septiembre, Ubisoft informó cuáles serían las novedades que llegarían a The Division 2 con la temporada 3 de Warlords of New York. En ese momento se habló de un evento especial llamado ‘Codename Nightmare’ (Código Pesadilla), pero tristemente ha sido cancelado.

¿Qué ocurrió? El culpable es el sospechoso de siempre: la pandemia de COVID-19. Durante una presentación en vivo, los desarrollares en Massive Entertainment informaron que «una de las consecuencias de lo difícil que ha sido este año para todos es que tuvimos que hacer cambios en nuestros planes», refiriéndose a la cancelación.

Originalmente, el evento ‘Codename Nightmare’ se iba a desarrollar en el área de Kenley College (Washington) en The Division 2 a mediados de la temporada 4. No se habían dado muchos más detalles al respecto.

Sin embargo, no todo está perdido y parte del contenido creado va a ser utilizado en un evento enfocado en los elementos cosméticos. Este llegará a The Division 2 el 2 de febrero de 2021, a mediados de la temporada 4. Le dará a los jugadores la posibilidad de conseguir atuendos especiales por tiempo limitado.

Ese mismo día tendremos un parche para el juego que permitirá disfrutar del título en resolución 4K y 60 cuadros de animación por segundo si jugamos en PlayStation 5 o Xbox Series X.

Fuente: presentación especial en vivo de Massive Entertainment