The Division 2: ¿cómo cambiarán las habilidades después del Episodio 3?

Hace una semana, Massive Entertainment anunció que el Episodio 3 de The Division 2 llegará en algún momento de febrero. Además de las nuevas actividades y armas que arribarán con esta expansión, el estudio dio a conocer que estas no serán la únicas novedades que llegarán. Si bien no arribará junto con el Episodio 3, la desarrolladora anunció que una futura actualización revisará completamente el sistema de equipo y los Talentos.

Sin embargo, este no será el único cambio que arribará después del Episodio 3.

A través de una reciente actualización de desarrollo, Massive ha revelado que también habrá cambios en el funcionamiento de las habilidades y se expandirá la personalización.

Por un lado, a través de una futura actualización, los jugadores podrán recalibrar estadísticas y guardar esos valores en la ‘Librería de Recalibración’ para aplicarlos a otras piezas de equipamiento. También podrán hacer lo mismo con Talentos, atributos y modificadores.

Por otro lado, el sistema de Potencia de Habilidad será sustituido por el sistema de Nivel de Habilidad. Este permitirá que los jugadores mejoren sus habilidades vistiendo piezas de equipo que tengan el atributo principal ‘Nivel de Habilidad’. El vestir seis piezas con este atributo concederá el Nivel de Habilidad máximo. Como si no fuera suficiente, el usar Talentos exóticos o innatos de un conjunto de armadura permitirá que los jugadores entren de forma temporal en el estado ‘Sobrecarga’. Este aumentará exponencialmente las estadísticas de los agentes.

Cabe recordar que estos cambios no son definitivos. Massive Entertainment está abierto a los comentarios de los jugadores ante estos planes que siguen siendo tentativos.

Tom Clancy’s The Division 2 está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. De no haber leído nuestra reseña, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: página oficial de Ubisoft