The Division 2: esto es lo que traerá la actualización 9.1

Durante los últimos dos meses, los poseedores de Warlords of New York —expansión de The Division 2— han disfrutado de las actividades que ha traído la primera temporada: Shadow Tide. En lo que respecta a los usuarios del juego base, estos han podido acceder de forma gratuita a las actividades y demás novedades incluidas en el Episodio 3.

Aprovechando el último episodio de State of the Game, Mackenzie Bates y Chris Gansler —desarrolladores en Massive Entertainment— han detallado las mejoras y eventos que arribarán con el próximo gran parche de The Division 2. Estará disponible desde el 12 de mayo.

Además de solucionar varios ‘bugs’ y modificar el comportamiento de los NPC enemigos —de forma que estos no sean tan agresivos y sean menos certeros con armas de fuego—, la actualización 9.1 traerá un nuevo evento global: Reanimado. Este introducirá una nueva arma que permitirá que los enemigos revivan a sus aliados en medio del campo de batalla.

Al mejor estilo de las películas de zombis, los jugadores solo podrán detener a estos «muertos vivientes» con tiros a la cabeza. No obstante, los enemigos reanimados liberarán un gas al ser derribados. Este infectará y transformará a todo aquel que esté cerca al cadáver.

Todos aquellos que participen en este evento global recibirán recompensas exclusivas. Por supuesto, los que no estén interesados pueden desactivar el evento en las configuraciones.

Para ver los ‘bugs’ que serán solucionados y los rebalanceos que recibirán los enemigos con la actualización 9.1, recomendamos dar un vistazo a la página oficial de Ubisoft.

The Division 2 y su expansión ya están disponibles para PS4, Xbox One, PC y Stadia. De no haber leído nuestra reseña del juego base, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: página oficial de Ubisoft