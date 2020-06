La semana pasada, Ubisoft anunció que todos los jugadores de The Division 2 pronto podrán disfrutar de una nueva incursión. Más allá de revelar algunas de las recompensas que otorgará —dos objetos exóticos y dos conjuntos de armadura nuevos— y que tendrá dos niveles de dificultad, la compañía no mostró mucho más. Por fortuna, los jugadores no tuvieron que esperar demasiado. Un nuevo adelanto ha revelado que Operación Caballo de Hierro estará disponible a partir del próximo 30 de junio a las 11:00 AM (hora Colombia).

Los dos niveles de dificultad de Operación Caballo de Hierro tendrán diferentes fechas de lanzamiento. Mientras que la versión para agentes de nivel 40 estará únicamente disponible para los poseedores de Warlords of New York, los demás usuarios podrán acceder a la versión para agentes de nivel 30. Sin embargo, tendrán que esperar hasta el 7 de julio. Sin importar la dificultad escogida, los jugadores podrán conseguir recompensas como el rifle exótico Ravenous, el revólver exótico Regulus, el conjunto Foundry Bulwark y el conjunto Future Initiative. Cabe recordar que estas recompensas solo podrán conseguirse una vez a la semana.

En lo que respecta a historia, Operación Caballo de Hierro llevará a un grupo de ocho jugadores —que se dividirán en dos subgrupos— a United Ironworks. Esta fundidora en las afueras de Washington D.C. fue reclamada por los Verdaderos Hijos poco después de la epidemia del Viernes Negro y ahora es su base de operaciones. Tras enterarse de que esta facción tiene planes para expandir su arsenal, The Division ha organizado un ataque preventivo para detener esta amenaza inminente antes de que siga creciendo.

Al igual que Operación Horas Oscuras, habrá una competencia para ver qué equipo es el primero en completar la incursión. Aquí pueden leer las condiciones para participar en la carrera en vivo. Mientras que los ganadores recibirán un cuadro conmemorativo, que estará colgado en la Base de Operaciones, los que observen la carrera en vivo recibirán dos trofeos. Cabe señalar que para obtenerlos es necesario enlazar las cuentas de Twitch y Ubisoft.

The Division 2 y su expansión ya están disponibles para PS4, Xbox One, PC y Stadia. De no haber leído nuestra reseña del juego base, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: página oficial de Ubisoft