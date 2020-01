By

Ubisoft y Massive Entertainment recientemente compartieron un tráiler del Episodio 3 de Tom Clancy’s The Division 2. Aunque este no presentó jugabilidad, sí dejó ver las locaciones que se explorarán y una de las nuevas armas que llegará. No menos importante, el adelanto reveló el regreso de una de las facciones del primer juego: los limpiadores.

Por fortuna, a través del último episodio de ‘State of the Game’, Yannick Banchereau y Drew Rechner —director creativo y director asociados, respectivamente— han especificado las novedades en materia de jugabilidad que llegarán con el Episodio 3.

Como se dio a conocer en el último tráiler, el Episodio 3 llevará a los jugadores a Coney Island. Habrá dos nuevas misiones principales: el estadio de béisbol de Coney Island y el parque de diversiones Coney Island. Estas reintroducirán a los limpiadores, los cuales probablemente unan fuerzas con los agentes para detener a los Colmillos Negros.

En lo que respecta a nuevas armas, el Episodio 3 introducirá el rifle exótico Camaleón. Este no solo cambia de color dependiendo del escenario, sino que cuenta con los siguientes talentos:

Instintos adaptativos

Dar 30 tiros a la cabeza otorga +20% de posibilidad de golpe crítico y +50% de daño por golpe crítico por 45 segundos.

Dar 60 tiros al cuerpo otorga +100% de daño por 45 segundos.

Dar 30 tiros a las piernas otorga +150% de velocidad de recarga por 45 segundos.

Superposición

Mientras el arma se encuentre guardada, los agentes ganan +5% en manejo de armas.

Además del Camaleón, los jugadores podrán desbloquear la especialización Cortafuegos. Esta tendrá los siguientes talentos:

Frenesí de toro – Concede +50% de armadura extra durante la cobertura.

– Concede +50% de armadura extra durante la cobertura. Fórmula de magnesio mejorada – 10%/20%/30%/40%/50% de aumento del tiempo del daño por quemadura.

– 10%/20%/30%/40%/50% de aumento del tiempo del daño por quemadura. Recuperación de primera línea – 10%/20%/30% de recuperación de salud por eliminación.

– 10%/20%/30% de recuperación de salud por eliminación. Respuesta fiera – Al romper una pieza de armadura, los enemigos dentro de un rango de cinco metros reciben daño por quemadura.

La especialización Cortafuegos vendrá con una nueva arma característica: el lanzallamas. También llegará con un nuevo modificador de habilidad: Escudo de Asalto. Este potenciará al agente y sus aliados dependiendo de la cantidad de enemigos que rodeen al equipo.

He aquí las otras novedades con las que llegará:

Una nueva especialización para arma secundaria: Iniciador de incendios – Su talento, Rondas iniciales, inflije 50% de reducción de resistencia a daño por quemadura por cinco segundos.

– Su talento, Rondas iniciales, inflije 50% de reducción de resistencia a daño por quemadura por cinco segundos. Nueva granada: Granada de racimo – Al detonarse, dispara metralla dentro de su radio de detonación.

– Al detonarse, dispara metralla dentro de su radio de detonación. Nuevo conjunto de armadura: Matriz Extracelular – Recupera 200% de armadura y 200% de salud en 10 segundos.

– Recupera 200% de armadura y 200% de salud en 10 segundos. Adquisición de munición especial – Matar a enemigos dentro de un rango de diez metros incrementa rápidamente la barra de munición especial.

Cabe recordar que estos contenidos estarán disponibles para todos los jugadores de The Division 2. Los que posean el pase del año 1 desbloquearán inmediatamente la especialización Cortafuegos y dos nuevas misiones clasificadas: Rescate en el centro de detención y Infiltración al club nocturno. Adicionalmente, tendrán acceso anticipado al Episodio 3.

Tom Clancy’s The Division 2 está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. De no haber leído nuestra reseña, recomendamos seguir este enlace.

