The Division 2: ¿qué novedades traerá la actualización 10?

Durante tres meses, los poseedores de The Division 2: Warlords of New York —la expansión más reciente para el juego como servicio de Ubisoft— han podido disfrutar de los contenidos de la primera temporada: Shadow Tide. Cada tres semanas, un nuevo objetivo se activaba y la misión de los agentes era el cazarlo. ¿La recompensa por su servicio? Quince armas, cuatro piezas de armadura, dos conjuntos de equipo, una máscara exótica y la bomba adhesiva PEM.

A pocos días de que concluya la primera temporada, ¿qué espera a los usuarios de The Division 2: Warlords of New York? A través de la más reciente edición de State of the Game, Massive Entertainment ha dado a conocer que la actualización 10 para el juego llegará el 16 de junio. Esta no solo implementará varias mejoras a la calidad de vida de todos los jugadores, sino que servirá como preámbulo a la segunda temporada de Warlords of New York: Keener’s Legacy.

¿Qué incluye la actualización 10?

Además de corregir múltiples ‘bugs’, la actualización mejorará casi todas las armas del juego. También aumentará la cantidad y la calidad de las recompensas que los jugadores podrán conseguir mientras juegan, sobre todo en las dificultades Heroico y Legendario.

¿Qué llegará con la temporada 2 de Warlords of New York?

Esta comenzará el 23 de junio y, al igual que la primera temporada, pondrá a los jugadores a cazar objetivos a lo largo de 12 semanas. En esta temporada, los agentes deberán acabar con los miembros de una célula liderada por uno de los seguidores más ávidos de Aaron Keener.

Además de la cacería de objetivos, los poseedores de Warlords of New York podrán disfrutar de nuevos eventos públicos y ligas. También podrán hacerse con dos nuevos objetos exóticos, dos nuevos conjuntos de armadura y una nueva variación de habilidad: Trampa de Curación.

Nueva incursión

La próxima incursión, Operación Caballo de Hierro, aún no tiene fecha de lanzamiento. Será gratuita para todos los jugadores y llegará con dos filtros de dificultad: nivel 30 y nivel 40. Permitirá conseguir dos objetos exóticos y dos conjuntos de armadura nuevos.

The Division 2 y su expansión ya están disponibles para PS4, Xbox One, PC y Stadia. De no haber leído nuestra reseña del juego base, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: página oficial de The Division 2