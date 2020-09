Tras varias semanas de espera, los poseedores de Tom Clancy’s The Division 2 finalmente pueden disfrutar de los contenidos de la temporada 3 de Warlords of New York. Mientras que algunos son exclusivos para los poseedores de esta última expansión, otros podrán ser disfrutados por todos los jugadores. Estos incluyen modificadores de apariencia y recompensas arcoiris. Para saber más sobre estas novedades, recomendamos seguir este enlace.

¿Qué añade Agenda oculta, la temporada 3 de Tom Clancy’s The Division 2: Warlords of New York?

La temporada 3 de Warlords of New York pondrá a los agentes de The Division a cazar al líder de los Colmillos Negros: Bardon Schaffer. Sin embargo, los jugadores primero tendrán que dar de baja a cuatro agentes fugitivos que trabajan para Schaffer. Estos aparecerán a lo largo de las próximas 12 semanas. El primero de estos objetivos es la agente Shade, ya disponible.

Estas cacerías no serán las únicas actividades que traerá la temporada 3. Los poseedores de Warlords of New York también podrán disfrutar de nuevas ligas y eventos globales. La temporada 3 también tendrá un evento de ropa el 6 de octubre: Last Resort. No menos importante, La Cumbre ya está disponible para los usuarios de Warlords of New York.

¿Qué recompensas pueden conseguirse en la temporada 3 de The Division 2: Warlords of New York

Al jugar y subir de rango durante la temporada 3 de Warlords of New York, los jugadores podrán obtener las siguientes recompensas vía el pase de temporada:

Trampa de metralla – Variante de habilidad

Furia del Cazador – Conjunto de equipamiento

Armería Belstone – Conjunto de equipamiento

Memento – Mochila exótica

Contrafuego – Subfusil exótico

Dos armas nombradas

Dos piezas de equipamiento nombradas

Cabe recordar que los jugadores pueden comprar el pase de temporada premium, actualmente disponible por 1000 Créditos Premium o $10 dólares, para hacerse con recompensas exclusivas al subir de rango. También concederá un proyecto diario extra en dificultad difícil.

Fin de semana gratis de The Division 2

Entre el 24 y 28 de septiembre, Tom Clancy’s The Division 2 podrá jugarse completamente gratis en todas las plataformas. Cabe señalar que esta prueba gratuita no incluirá los contenidos de Warlords of New York. Para predescargar el juego, basta con seguir este enlace.

The Division 2 y Warlords of New York ya están disponibles para PS4, Xbox One, PC y Stadia. De no haber leído nuestra reseña del juego base, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: página oficial de The Division 2