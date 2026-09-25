The Division 2 recibirá un nuevo DLC llamado Ecos de Central Park que nos enfrentará a un «horror desconocido»

Aunque han pasado casi ocho años desde su lanzamiento, The Division 2 sigue recibiendo contenido y pronto tendrá un nuevo DLC de pago. Su nombre será Ecos de Central Park y nos llevará a un escenario icónico de Nueva York que por alguna razón no habíamos explorado antes en esta franquicia.

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Este DLC se pondrá a la venta el martes 3 de noviembre de 2026 para PlayStation 4, Xbox One y PC (se puede jugar en PS5 y Xbox Series X|S mediante retrocompatibilidad) y requiere tener el juego base. La venta anticipada ya está disponible y quienes lo compren antes de su lanzamiento recibirán un objeto cosmético: Máscara de Central Park.

Pueden ver el tráiler de este nuevo contenido a continuación. Como pueden ver, tiene un tono «terrorífico» interesante que no necesariamente encaja con el mundo de Tom Clancy. ¿En verdad hay un monstruo suelto en Central Park? ¿Hay algo sobrenatural ahí afuera?

La historia se desarrolla después de la expansión The Division 2: Warlords of New York y gira en torno a una señal de socorro originada en lo más profundo del parque que nos pide rescatar a Miranda Veer, pero hay una nueva amenaza que acecha entre las sombras.

Tras una incursión fallida a Central Park, vamos a conocer a un nuevo grupo de supervivientes en «La Torre» y a luchar contra los Colmillos Negros y los Cleaners junto a tres nuevos compañeros únicos con habilidades de combate especiales en escenarios ya conocidos de nueva York. Podremos desbloquear seis nuevas variantes de habilidad inspiradas en los horrores ocultos en el parque, conseguir nuevo equipo, una nueva arma exótica y un nuevo lote de equipo.

Todo esto no llevará a una nueva experiencia «endgame» que podremos repetir porque cada nueva visita a Central Park tiene nuevos peligros y recompensas. Pueden conocer todo esto en detalle en el siguiente video con subtítulos en español.

No podemos decirles qué es realmente lo que acecha a los jugadores en el DLC The Division 2: Ecos de Central Park. ¿Son monstruos? ¿zombis? ¿animales salvajes? ¿supersoldados? Algunos fans creen que será una colaboración secreta con Depredador.

Tendremos que jugarlo para saberlo.

The Division 2 está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.