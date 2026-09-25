Videojuegos

The Division 2 recibirá un nuevo DLC llamado Ecos de Central Park que nos enfrentará a un «horror desconocido»

¿Monstruos? ¿Asesinos en serie? ¿El depredador? No sabemos qué es.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Aunque han pasado casi ocho años desde su lanzamiento, The Division 2 sigue recibiendo contenido y pronto tendrá un nuevo DLC de pago. Su nombre será Ecos de Central Park y nos llevará a un escenario icónico de Nueva York que por alguna razón no habíamos explorado antes en esta franquicia.

Este DLC se pondrá a la venta el martes 3 de noviembre de 2026 para PlayStation 4, Xbox One y PC (se puede jugar en PS5 y Xbox Series X|S mediante retrocompatibilidad) y requiere tener el juego base. La venta anticipada ya está disponible y quienes lo compren antes de su lanzamiento recibirán un objeto cosmético: Máscara de Central Park.

- Publicidad -

Pueden ver el tráiler de este nuevo contenido a continuación. Como pueden ver, tiene un tono «terrorífico» interesante que no necesariamente encaja con el mundo de Tom Clancy. ¿En verdad hay un monstruo suelto en Central Park? ¿Hay algo sobrenatural ahí afuera?

La historia se desarrolla después de la expansión The Division 2: Warlords of New York y gira en torno a una señal de socorro originada en lo más profundo del parque que nos pide rescatar a Miranda Veer, pero hay una nueva amenaza que acecha entre las sombras.

Tras una incursión fallida a Central Park, vamos a conocer a un nuevo grupo de supervivientes en «La Torre» y a luchar contra los Colmillos Negros y los Cleaners junto a tres nuevos compañeros únicos con habilidades de combate especiales en escenarios ya conocidos de nueva York. Podremos desbloquear seis nuevas variantes de habilidad inspiradas en los horrores ocultos en el parque, conseguir nuevo equipo, una nueva arma exótica y un nuevo lote de equipo.

Todo esto no llevará a una nueva experiencia «endgame» que podremos repetir porque cada nueva visita a Central Park tiene nuevos peligros y recompensas. Pueden conocer todo esto en detalle en el siguiente video con subtítulos en español.

No podemos decirles qué es realmente lo que acecha a los jugadores en el DLC The Division 2: Ecos de Central Park. ¿Son monstruos? ¿zombis? ¿animales salvajes? ¿supersoldados? Algunos fans creen que será una colaboración secreta con Depredador.

Tendremos que jugarlo para saberlo.

Más juegos de Ubisoft

Prince of Persia: The Lost Crown es parte de los Juegos de muestra para Nintendo Switch Online, gratis hasta el 30 de septiembre en América y Europa
 Prince of Persia: The Lost Crown es parte…
Rayman Legends Retold aplaza su lanzamiento un par de meses para fiestas decembrinas
 Rayman Legends Retold aplaza su lanzamiento un par…
Este año no habrá Just Dance 2027, pero sí Just Dance: Decades of Hits y ya revelaron sus primeras canciones
 Este año no habrá Just Dance 2027, pero…
Cómo conseguir el perro mascota en Assassin’s Creed Black Flag Resynced
 Cómo conseguir el perro mascota en Assassin’s Creed…
Todo sobre el nuevo agente Noor y la temporada 3 del año 11 de Rainbow Six Siege
 Todo sobre el nuevo agente Noor y la…
El «problemático» Ghost Recon: Wildlands recibe una actualización gratis y nuevo contenido para celebrar los 25 años de la saga
 El «problemático» Ghost Recon: Wildlands recibe una actualización…

The Division 2 está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Más de:
The Division 2 The Division 2
¡Castlevania inicia una horrible noche para celebrar su aniversario 40! Incluyendo el primer juego gratis para descargar
Trails in the Sky 2nd Chapter – Reseña (PC)
eFootball Kick-Off para Switch 2 se adelanta al lanzamiento de EA Sports FC 27 rodando una gran actualización
La «caja de colección» de GTA VI trae un montón de cosas, pero el juego no está entre ellas
Fatal Fury: City of the Wolves, conoce todo sobre como pelea Kim Kaphwan en nuestras impresiones
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior ¡Castlevania inicia una horrible noche para celebrar su aniversario 40! Incluyendo el primer juego gratis para descargar
No hay comentarios

Lo último

My Lab Tamagotchi es una versión aún más grande del Tamagotchi Paradise con lanzamiento en noviembre
Cultura POP
Deluxe Pack: Mega, el nuevo sobre de mejora especial del JCC Pokémon Pocket, llega el 29 de septiembre
Cultura POP
JoJo’s Bizarre Adventure Steel Ball Run: este es el opening de la segunda etapa que se estrena este viernes
Anime y Manga
El rumoreado nuevo juego de Ace Attorney resultó ser un remake en realidad virtual y los fans están decepcionados
Videojuegos