Ya comenzó la temporada 4 de The Division 2: Warlords of New York y mediante este nuevo tráiler nos enteramos que una vieja conocida está de regreso: Faye Lau. Ella es una ex-comandante de la División que ha traicionado a la organización y lidera otros cuatro ex-agentes como parte de los Colmillos Negros.

Al final del video podemos ver el calendario con todo el contenido que llegará mes a mes durante la temporada. Tenemos nuevos objetivos que cazar, ligas en las que participar y eventos especiales.

Los nuevos objetivos son los tenientes de Faye Lau y tenemos que encontrarlos uno a uno para poder enfrentar a su lider. El primero de ellos, Víbora, ya se encuentra disponible:

También podemos participar de cuatro ligas especiales durante la temporada 4 de The Division 2: Warlords of New York. Podemos subir de clasificación en ellas mediante diferentes actividades para obtener recompensas.

También tendremos cuatro eventos con modificadores especiales, un Pase de Temporada que ofrece recompensas adicionales por cada nivel alcanzado y eventos de ropa en los que podemos conseguir cosméticos exclusivos.

Por su parte, el modo La Cumbre tendrá un nuevo sistema de progresión gracias a los Retos Tácticos y el Ascenso. También llegarán nuevos exóticos como el Rifle de Asalto Capacitor, la Escopeta Scorpio y la Funda Waveform. Es una lástima que el evento Codename Nightmare haya sido cancelado.

Pueden conocer todas las novedades de la temporada 4 en este enlace.

Fuente: canal oficial de Ubisoft Latinoamérica en YouTube