The Division Heartland será un nuevo juego gratis para PC y consolas

Ubisoft se adelantó un poco a su presentación en el E3 y reveló sus planes para el futuro de una de sus más populares franquicias. Mediante un comunicado oficial revelaron que el estudio Red Storm (sí, el que fue originalmente fundado por Tom Clancy) está trabajando en un nuevo juego gratis llamado The Division Heartland.

La verdad es que no dieron muchos más detalles al respecto, por lo que no nos podemos imaginar qué clase de experiencia tendremos con este título. Además de revelar que The Division Heartland será un juego gratis, dijeron que no requiere que sus jugadores tengan experiencia con los anteriores títulos y que llegará a PC, consolas y ‘la nube’ entre 2021 y 2022.

También hablaron del futuro de la saga transmedia, confirmando que también tendremos nuevo contenido para The Division 2, un juego móvil, una novela y la largamente esperada película para Netflix protagonizada por Jake Gyllenhaal y Jessica Chastain.

¿Cómo participar de la versión de prueba de The Division Heartland?

Si están interesados en participar de la beta y otras pruebas anticipadas de este título, pueden registrarse aquí. El comunicado oficial no informa cuándo se van a llevar a cabo estas pruebas del juego, así que estaremos atentos.

Fuente: comunicado oficial de Ubisoft