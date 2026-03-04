Videojuegos

The Division Resurgence por fin tiene fecha de lanzamiento

"Salvando" Nueva York a punta de bala.

Lectura de 2 min

A pesar del tremendo éxito que ha tenido The Division 2, Ubisoft ha tenido problemas para sacar más obras de la saga. El juego The Division Heartland y la película con Jake Gyllenhaal y Jessica Chastain llevan años en el limbo. Otro de esos es el título móvil The Division Resurgence, el cual fue anunciado hace cuatro años y por fin tiene una fecha de lanzamiento definida.

En una corta presentación liderada por el productor Fabrice Navrez pudimos ver por fin el tráiler con la fecha de lanzamiento del juego: el martes 31 de marzo de 2026. También mostraron algo de jugabilidad. Pueden dar una mirada a esta presentación con subtítulos en español a continuación.

La historia de The Division Resurgence se desarrolla en Nueva York, un año después de los eventos del primer juego de la franquicia. Vamos a enfrentar a una nueva facción conocida como los Freemen, que se unen a los Cleaners y a los Rikers en la batalla por el control de la Capital del mundo después de que un virus diezmara la población, acabara con el gobierno y sumiera a Estados Unidos en la anarquía.

Les recordamos que The Division Resurgence va a ser un juego gratis con microtransacciones de pago que se podrá disfrutar en teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android. Si lo desean, ya pueden ir a registrarse anticipadamente en Google Play o en la App Store para que se descargue tan pronto esté disponible.

Si lo que quieren es un juego «normal» de esta serie para PC y consolas, tendrán que seguir esperando noticias sobre el anunciado The Division 3. La verdad es que aún se puede demorar bastante.

