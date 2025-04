The Duskbloods, el “Bloodborne 2” exclusivo para Nintendo Switch 2

Durante el Nintendo Direct dedicado a Nintendo Switch 2, FromSoftware tomó a todos por sorpresa con el anuncio de The Duskbloods. Este juego, en el cual participa de lleno Hidetaka Miyazaki, se ambienta en un nuevo mundo con una clara inspiración victoriana que tiene bastante similitud al de Bloodborne.

¿Cómo es y cuándo sale The Duskbloods?

El tráiler de The Duskbloods ha mostrado a varios personajes, entre los cuales destaca una mujer con dos armas circulares, otro con una máscara de gas que camina por un pantano envenenado y un misterioso personaje con un traje que le permite volar por el escenario. Sin embargo, el tráiler no revela exactamente cuál es la naturaleza de la jugabilidad de The Duskbloods. No obstante, FromSoftware ha despejado esta duda con una publicación en su perfil oficial de X, antes Twitter.

The Duskbloods saldrá al mercado de manera exclusiva para Nintendo Switch 2 en algún momento del 2026.

“Nos complace anunciar “The Duskbloods”, un título de acción multijugador centrado en PvPvE para Nintendo Switch 2. Su lanzamiento está previsto para 2026. Esperamos que lo esperen con ansias.” De esta forma, FromSoftware confirmó que la jugabilidad de The Duskbloods estará enfocada en la acción multijugador tanto en modos PVP como el PVE. Ahora, solo resta esperar más actualizaciones sobre The Duskbloods para conocer qué tan extenso es o si será más parecido al Elden Ring Nightreign, el cual también está enfocado al multijugador.

Para conocer todos los anuncios de juegos y la fecha de lanzamiento de la Nintendo Switch 2, les recomendamos ver nuestra nota recopilatoria con todo lo que la gran N mostró en el Nintendo Direct del 2 de abril de 2025 en el siguiente enlace.

Fuente: Nintendo