The Duskbloods ha sido aplazado a 2027, pero ya todos imaginábamos que eso iba a pasar

Se supone que el juego de FromSoftware exclusivo para Nintendo Switch 2 iba a salir en 2026, pero tomando en cuenta que este año está a punto de terminar y que aún no teníamos noticias al respecto, asumimos que iba a ser aplazado al próximo año. Teníamos razón. El estudio anunció oficialmente que la fecha de lanzamiento de The Duskbloods ha sido aplazada a 2027.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de The Duskbloods. Seguir

Mediante una publicación hecha en la cuenta oficial del juego en Twitter, FromSoftware explicó las razones que llevaron a esta decisión. Esta es nuestra traducción al español de su mensaje.

Aunque el desarrollo de The Duskbloods está en su fase final, hemos tomado la decisión de mover el periodo de lanzamiento a 2027.



Ofrecemos disculpas a los jugadores que han estado esperando el lanzamiento de este título y les agradecemos por su paciencia y apoyo.



Durante la prueba de red vimos un interés activo en los conceptos clave del juego, incluyendo combate, profundidad estratégica y opciones de expresión para los jugadores. Para mejorar estos aspectos hemos decidido aplazar el lanzamiento, permitiéndonos tener más tiempo para hacer ajustes finales a las reglas del juego y su balance.

Pueden leer el mensaje original a continuación.

During the network test, we saw active interest in the core concepts of the game, including combat, strategic depth, and player expression. To further enhance these aspects, we have decided to move the launch, allowing time for final adjustments to game rules and balancing. — The Duskbloods (@TheDuskbloods) October 29, 2026

Aunque ahora sabemos que el juego saldrá en 2027, no dieron la fecha exacta de su lanzamiento.

The Duskbloods será un juego multijugador competitivo con una estética y mecánicas de juego que recuerdan a anteriores títulos de FromSoftware como Dark Souls, Bloodborne y Elden Ring, pero en un contexto JcJcE (jugador contra jugador contra el entorno). Los jugadores deben recorrer un mapa acumulando el poder necesario para enfrentarse a los demás jugadores y ser parte de un duelo final.