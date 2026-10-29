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The Duskbloods ha sido aplazado a 2027, pero ya todos imaginábamos que eso iba a pasar

El ocaso del otro año.

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Se supone que el juego de FromSoftware exclusivo para Nintendo Switch 2 iba a salir en 2026, pero tomando en cuenta que este año está a punto de terminar y que aún no teníamos noticias al respecto, asumimos que iba a ser aplazado al próximo año. Teníamos razón. El estudio anunció oficialmente que la fecha de lanzamiento de The Duskbloods ha sido aplazada a 2027.

Mediante una publicación hecha en la cuenta oficial del juego en Twitter, FromSoftware explicó las razones que llevaron a esta decisión. Esta es nuestra traducción al español de su mensaje.

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Aunque el desarrollo de The Duskbloods está en su fase final, hemos tomado la decisión de mover el periodo de lanzamiento a 2027.

Ofrecemos disculpas a los jugadores que han estado esperando el lanzamiento de este título y les agradecemos por su paciencia y apoyo.

Durante la prueba de red vimos un interés activo en los conceptos clave del juego, incluyendo combate, profundidad estratégica y opciones de expresión para los jugadores. Para mejorar estos aspectos hemos decidido aplazar el lanzamiento, permitiéndonos tener más tiempo para hacer ajustes finales a las reglas del juego y su balance.

Pueden leer el mensaje original a continuación.

Aunque ahora sabemos que el juego saldrá en 2027, no dieron la fecha exacta de su lanzamiento.

The Duskbloods será un juego multijugador competitivo con una estética y mecánicas de juego que recuerdan a anteriores títulos de FromSoftware como Dark Souls, Bloodborne y Elden Ring, pero en un contexto JcJcE (jugador contra jugador contra el entorno). Los jugadores deben recorrer un mapa acumulando el poder necesario para enfrentarse a los demás jugadores y ser parte de un duelo final.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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