The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Xbox Series) – Reseña

El lanzamiento de The Elder Scrolls IV: Oblivion en 2006 marcó un antes y un después en el género de los RPG de mundo abierto. Casi dos décadas después, y de manera sorpresiva, Bethesda presenta The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, una revisión del ahora clásico de la séptima generación —desarrollada en conjunto con Virtuos— que busca acercar esta experiencia a nuevas audiencias y revivir la nostalgia en aquellos jugadores que aún recuerdan con cariño el título de Bethesda. Así que en nuestra reseña de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered conoceremos si la fórmula del juego de Ken Rolston y Todd Howard ha sobrevivido al inclemente paso del tiempo.

Una historia que trasciende las generaciones

En la historia de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, nuestro personaje comienza como un prisionero que se cruza con el Emperador Uriel Septim VII momentos antes de su asesinato. La misión principal consiste en encontrar al heredero del emperador, preservar la línea de sangre Septim y detener la aparición de portales demoníacos desde los planos de Oblivion. Esta línea argumental sirve como excusa para explorar las principales ciudades de Cyrodiil. Sin embargo, la verdadera riqueza del juego de Bethesda reside en las misiones secundarias y de gremios.

Cada ciudad de Cyrodiil posee una identidad única, y las interacciones con los habitantes desencadenan —en algunas ocasiones— una variedad de tareas. Desde investigar desapariciones misteriosas, hasta resolver robos intrigantes o terminar buscando la cura para una “enfermedad”, son las diferentes misiones que en The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered atrapan al jugador por horas. Algunas de estas misiones con toques serios y otras con algo de humor son el aliciente suficiente para explorar cada rincón de Cyrodiil en busca de nuevas aventuras.

Las misiones de los gremios, como el Gremio de Magos y el Gremio de Luchadores, ofrecen una gran variedad de tareas y una extensa línea argumental con una calidad superior —en lo personal— a la de la historia principal. La mención de un legendario gremio de ladrones en la Ciudad Imperial y la posibilidad de unirse a la Hermandad Oscura (un gremio de asesinos) al cometer un asesinato, amplían significativamente las opciones de juego incluso desde etapas tempranas de la historia; siempre y cuando nos unamos a los gremios principales lo antes posible para acceder a estas narrativas secundarias.

Sólido a pesar del tiempo

El combate en The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ha mejorado en algunos aspectos. Sin embargo, para los estándares actuales puede que para algunos jugadores se sienta “anticuado”. Eso sí, hay que aceptar que la jugabilidad y combates son más sólidos y las reacciones enemigas han sido mejoradas, en comparación al lanzamiento original. Por otro lado, la variedad de armas mágicas, hechizos, pociones, venenos y pergaminos siguen permitiendo al jugador tener una amplia —incluso para la actualidad— opción de ataques y mejoras de todo tipo para personalizar al máximo el estilo de juego o poder solventar todo tipo de situaciones.

Se estima que Oblivion contiene más de 200 misiones.

El reino demoniaco en The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered se asemeja a un paisaje marciano con flora hostil, ruinas, océanos de lava y torres altas. Sin lugar a dudas, unos de los escenarios —que a pesar de no ser lo más espectacular a la fecha— ha logrado sorprenderme gratamente como alguien que disfrutó del juego en Xbox 360. En estas incursiones, el objetivo suele ser encontrar una Piedra Sigilar, un artefacto mágico que mantiene unido el plano de Oblivion. Obtenerla permite cerrar el portal y como bonificación, podremos encantar armas con diversos efectos.

Un cambio significativo en la jugabilidad se encuentra en el sistema de nivelación. Aunque se mantiene la selección de siete habilidades principales de un total de 21, la nivelación de habilidades mayores y menores contribuye al nivel general del jugador. Las habilidades aún se pueden subir hasta un máximo de 100 mediante su uso. Al descansar para aumentar el nivel del jugador, ahora se pueden asignar doce puntos libremente a cualquier atributo (Fuerza, Sabiduría, Persuasión, etc.), independientemente de su vínculo con las habilidades que se hayan estado utilizando.

Un mundo abierto, vivo y lleno de aventuras

Un aspecto distintivo de Oblivion es la implementación de horarios diarios para los NPC. Estos personajes siguen rutinas que los llevan de sus hogares al trabajo, la iglesia, las tiendas o las tabernas, independientemente de la presencia del jugador. Si bien esta característica influye en algunas misiones, su principal impacto radica en la sensación de que los habitantes de Cyrodiil tienen vidas propias. La mezcla de todo esto y el gran diseño de misiones del juego hacen que, a pesar de haber pasado 19 años, el juego se sienta sólido e incluso más fluido en su desarrollo que algunos títulos de mundo abierto de la actualidad.

En The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered siempre hay un lugar nuevo que investigar, una llave que abre un lugar con un tesoro legendario o incluso misiones donde un cuadro nos lleva otro sitio. Todo esto lo experimentamos de una forma natural y sin darnos cuenta, una vez más, la magia de The Elder Scrolls IV: Oblivion nos ha vuelto atrapar.

Desde el primer contacto, la remasterización busca modernizar la presentación visual del juego original. El motor Gamebryo, base del Oblivion original, Fallout 3 y Fallout: New Vegas, se mantiene. Sobre esta base, se han aplicado mejoras visuales significativas utilizando Unreal Engine 5. Los paisajes de Cyrodiil, incluyendo colinas, cielos y flora, se benefician de una estética renovada y efectos de iluminación actualizados. Los modelos de los habitantes de Cyrodiil también han recibido una mejora gráfica significativa. Ahora hay modelos raciales distintos para humanos, elfos, argonianos y khajiit. En cuanto al rendimiento, la remasterización presenta una mejora notable en la fluidez, especialmente en interiores.

Más que un lavado de cara

En el mundo abierto, si bien se percibe una mayor suavidad en comparación con el original, en algunos escenarios tiende a tener caídas en su rendimiento. Eso sí, los viajes rápidos son quizás la mecánica que se ha beneficiado más con el paso de los años gracias a los tiempos de carga actuales. Además de las claras mejoras visuales, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered también ha hecho ajustes a la jugabilidad. La física del jugador se ha modificado para dar una sensación más sólida al combate cuerpo a cuerpo. La interfaz de usuario (UI) se ha actualizado con diseños de menú más lógicos y se han incorporado funcionalidades presentes en juegos posteriores de Bethesda, como indicadores de cofres vacíos, distancia a los objetivos en la brújula. Adicionalmente, para esta remasterización se han añadido nuevas líneas de voz para diferenciar mejor las razas de los NPC.

A pesar de las mejoras, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered no está exento de problemas técnicos heredados del juego original. En cuanto a la accesibilidad, Oblivion Remastered incluye opciones expandidas en comparación con el original. Se ofrecen asistencia de puntería, cinco niveles de dificultad y la posibilidad de desactivar el efecto de salpicaduras de sangre. El sonido se divide en varias categorías ajustables, y el campo de visión se puede modificar tanto en primera como en tercera persona. El tamaño del texto y los subtítulos se puede aumentar y los botones se pueden personalizar a demanda, lo cual es ideal para que se pueda adaptar el juego a cualquier tipo de mando según la necesidad del jugador.

Reseña hecha con una copia digital de The Elder Scrolls IV: Oblivion para Xbox Series provista por Bethesda. El juego también está disponible en Steam y PlayStation 5.