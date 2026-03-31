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The Elder Scrolls Online por fin nos llevará a Skyrim, detalles de la temporada 0 y el Mercado Nocturno

Será un camino largo.

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El MMO del universo de juegos como Morrowind, Oblivion y Skyrim va a tener muchos cambios este año con la introducción del sistema de temporadas, mejoras a los sistemas de juego y la visita a una de las zonas más queridas de Tamriel. Vamos a conocer todo lo que llegará a The Elder Scrolls Online en los próximos meses, incluyendo la temporada 0, el Mercado nocturno y el camino hacia Skyrim (bueno, eso se demorará un poco más).

Todo lo que vamos a comentar fue revelado el 31 de marzo de 2026 durante la presentación The Elder Scrolls Online – 2026 Seasons Direct. Si se la perdieron en directo, pueden verla a continuación.

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La novedad más cercana es el inicio de la temporada cero ‘Amanecer y Ocaso’ (‘season zero: Dawn and Dusk’), que empezará el jueves 2 de abril de 2026. Las temporadas de tendrán una duración de aproximadamente 90 días cada una y durante eso tiempo tendremos contenido y recompensas especiales acordes a la temática de la temporada. Todo este contenido será gratuita para los dueños del juego.

El Mercado Nocturno es la principal novedad de la temporada cero en The Elder Scrolls Online. Se trata de una nueva área Cárcava disponible durante siete semanas en la que los jugadores podrán asociarse con una de tres facciones para participar en una serie de encuentros de alta dificultad. Una de las recompensas será una casa gratuita: la Guarida Nocturna.

Otras novedades que llegan a TESO con las temporadas son:

  • Dificultad ‘Desafío’ (desde el 8 de junio) con mejores recompensas
  • Mejoras a la experiencia de juego
  • Mejoras al sistema de combate y al sistema jugador contra jugador
  • Un nuevo gremio de ladrones (en la temporada 1)
  • Nuevo contenido de historia con Sheogorath
  • Combate naval
  • Exploración submarina

La región de Skyrim por fin estará disponible en The Elder Scrolls Online, pero no todavía: tendremos que esperar hasta 2027 para visitarla. Será la primera zona de excursión del juego y estará afectada por graves tormentas.

The Elder Scrolls Online es un MMORPG disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Mac y PC.

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