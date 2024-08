The First Descendant: la nueva actualización agrega a Luna

La primera actualización de The First Descendant trae consigo varias novedades. Dos nuevos personajes se unen al juego. Luna, una especialista en apoyo con mecánicas de juego rítmico que potencia a sus compañeros y Ultimate Valby. Esta es una versión mejorada de Valby, la cual cuenta con nuevas habilidades y módulos de modificación.

¿Cuáles son las novedades que trae la primera actualziación de The First Descendant?

Además, dela adición de los dos nuevos personajes, la primera actualización de The First Descendant agrega un nuevo desafío en la Batalla de Intercepción del Vacío contra Gluttony. Este es un un gigantesco robot que, cuando logremos derrotarlo, otorga valiosos componentes y planos para el arma definitiva Peace Maker.

Esta actualización también incluye una extensa lista de mejoras, algunas de las cuales apenas se empezarán a preparar con este nuevo parche. Además, la actualización de The First Descendant trae nuevos productos cosméticos y paquetes disponibles en la tienda. Este parche —nombrado 1.0.5— agrega varias mejoras de calidad de vida. Entre estas mejoras destacamos cambios en la interfaz de usuario, ajustes en personajes, módulos, equilibrio de equipos, modificaciones en el entorno y correcciones de errores.

Cabe resaltar, que los desarrolladores —en este primer parche de The First Descendant— abordan las preocupaciones de la comunidad sobre las tasas de obtención, la eliminación de objetos no deseados y la diversidad de builds, con planes para implementar mejoras en futuras temporadas. El director Minseok Joo reafirma el compromiso del equipo de desarrollo de escuchar los comentarios de los jugadores y trabajar juntos para mejorar la experiencia de The First Descendant.

Para conocer a detalles todas las mejoras de equilibrio incluidas en la primera actualización de The First Descendant solo deben seguir el siguiente enlace. The First Descendant ya está disponible para PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S1X y PC vía Steam.

Fuente: canal oficial de The First Descendant en YouTube