The First Descendant usará bikinis para atraer de regreso a los jugadores perdidos

A pesar de su gran éxito inicial, el juego de disparos de Nexon a perdido una gran cantidad de jugadores —más del 95% en sus primeros seis meses, según algunos reportes— y las constantes actualizaciones con nuevos personajes y contenido no han servido para aliviar el problema. Parece que los desarrolladores decidieron usar la opción nuclear y atender las solicitudes de sus fanáticos más calenturientos, pues anunciaron que las protagonistas de The First Descendant van a recibir sexis bikinis como ‘skins’.

El pasado lunes 10 de febrero de 2025, durante una presentación especial de los desarrolladores en la que hablaron de todas las novedades que llegarán al juego como parte de la temporada 2, revelaron también el contenido de la actualización Aguas termales de Albion. Pueden ver el video a continuación.

Esta actualización que llegará al juego el jueves 13 de febrero de 2025 no solo agrega bikinis y otros vestidos de baño sexis para las protagonistas de The First Descendant, sino también un escenario de aguas termales en el que pueden lucirlos. Parece que el único propósito de este nuevo lugar es simplemente «mirar» a las chicas.

De hecho, los chicos también recibirán trajes de baño como parte de la actualización, pero se trata de una pantaloneta universal para todos ellos. Cada una de las chicas —Freya, Hailey, Luna, Bunny y Valby—tendrá un bikini especial para ella que no podrá ser usado por ninguna de las otras.

Los desarrolladores fueron muy claros al admitir que los bikinis y «elementos sexis» del juego están siendo agregados «por solicitud de los jugadores». Ya veremos si la apuesta por esta clase de contenido rinde frutos o si continuarán perdiendo miembros de su comunidad. Después de todo, ya hay otros juegos que les están dando gusto a esta clase de ‘gamers’.