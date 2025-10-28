The Florist será un bello survival horror lleno de terror floral

Los survival horror están de moda de nuevo y no es solo porque estamos en la temporada de Halloween. Hay mucha nostalgia por juegos de terror de la era de PS1 y PS2 como Resident Evil, Silent Hill y Fatal Frame, lo que ha ocasionado que muchos estudios indies y AA se estén dedicando a revivir títulos en este estilo, dándonos joyas como Crow Country, Sorry We’re Closed y Tormented Souls 2. Uno nuevo juego del género que acaban de anunciar se llama The Florist y su tráiler nos tiene impresionados por su belleza.

Esta obra será la ‘opera prima’ del estudio neozelandés Unclear Games. Pueden ver el tráiler que tanto nos gustó a continuación.

Tomamos control de una mujer llamada Jessica Park, que llega a un pueblo llamado Joycliffe para hacer una entrega y se queda atrapada por culpa de omnipresentes plantas que comienzan a cubrirlo todo y acabar con la vida de las personas.

Como buen juego de ‘survival horror’, en The Florist no solo vamos a enfrentar a monstruosos enemigos sino que tendremos que explorar y resolver puzles. Lo que hará que se sienta diferente a otros títulos del género será su colorida ambientación, que estará llena de «vida».

También sabemos que tendremos varias opciones de dificultad y accesibilidad, inventario ilimitado, puntos de grabado automático y «muchos secretos desbloqueables».

The Florist saldrá a la venta para PC y consolas en el año 2026. Aún no conocemos la fecha exacta, pero ya podemos agregarlo a nuestra lista de deseados en Steam.