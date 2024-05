The Glass Staircase, el juego de terror retro de Puppet Combo, llega a consolas y Steam

Los videojuegos de horror estilo retro están de moda. Seguimos jugando el genial Crow Country —pueden leer nuestra reseña de ese título aquí— y pronto recibiremos otro con un estilo similar. Se trata de The Glass Staircase, la nueva producción del estudio independiente Pupett Combo y que trata de recrear la experiencia de los ‘survival-horror’ clásicos de PS1 y PS2.

De acuerdo a la descripción de su desarrollador, es un juego inspirado en las películas de horror italianas de los años 70 y 80. Vamos a controlar a una joven adolescente atrapada en un orfanato en 1922 que ve cómo sus amigas desaparecen una a una mientras enfrenta muertos vivientes, cultistas y otros horrores.

Pueden ver el corto tráiler a continuación.

Definitivamente no le falta ambientación. Ya vemos en él elementos que nos recuerdan a películas como Suspiria, The Beyond y juegos como Resident Evil y Clock Tower.

The Glass Staircase está disponible en itch.io desde 2019 y pueden comprarlo allí por solo $5.95 dólares, pero llegará a consolas PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y Steam el viernes 24 de mayo de 2024.

Si no están familiarizados con el trabajo de Puppet Combo, les recomendamos dar una mirada a clásicos como Murder House y Nun Massacre.