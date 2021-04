En 2015, Shu Takumi, creador y principal director de la franquicia Ace Attorney (Gyakuten Saiban), le dio un giro a la historia de Phoenix Wright y Apollo Justice viajando hasta la era victoriana de Inglaterra y el periodo meiji en Japón. La historia, protagonizada por un ancestro de Wright llamado Ryunosuke Naruhodo, contaba con la participación del renombrado detective Sherlock Holmes (Herlock Sholmes por motivos legales). Era The Great Ace Attorney: Adventures para 3DS, un exclusivo japonés.

Dos años después vendría la secuela The Great Ace Attorney 2: Resolve, nuevamente exclusivo para 3DS y Japón. Takumi aplicó en estos ‘spin-off’ lo usado en su anterior juego, Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney. Un estilo de arte superior a los juegos base y una jugabilidad no menos interesante expandiendo las secuencias de investigación, mientras que los juicios no constaban de un solo juez sino todo un jurado.

Dos juegos en uno con The Great Ace Attorney Chronicles

A pesar del tiempo, la buena noticia es que los jugadores occidentales finalmente podrán jugar una versión oficial traducida de este par de joyas en la compilación The Great Ace Attorney Chronicles. Además de contar con alta resolución como Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, la nueva colección es un título multiplataforma para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Steam por 40 dólares americanos. También será posible obtener un paquete con The Great Ace Attorney Chronicles y la trilogía de Phoenix Wright por 60 dólares, para las mismas plataformas.

La historia del abogado defensor Naruhodo podrá ser disfrutada tanto con las voces originales en japonés como con las nuevas grabaciones en inglés. Algo importante es que los nombres conservan su idioma y no son «occidentalizados». Son 10 casos los que pondrán a prueba las habilidades detectivescas de los jugadores, que retarán al propio Herlock Sholmes. Recolectar evidencia, entrevistar testigos y defender a los clientes en la corte es parte del trabajo.

Durante las investigaciones, los jugadores harán equipo con Sholmes en una denominada «danza de la deducción», para identificar fallas en la lógica del famoso detective y descubrir nuevas pistas. En la corte, los jugadores deberán señalar las discrepancias en espera de obtener un veredicto de no culpabilidad ante los miembros del jurado. Dos estilos diferentes de juego que han evolucionado lo suficiente desde la serie Phoenix Wright.

A los dos juegos se añade el contenido adicional que fue lanzado como DLC en Japón. Entre estos se encuentran ocho mini episodios y tres trajes alternos. También podremos gozar de extras como el arte del juego, música y grabaciones de voz, añadidos en los menús ‘Galería de arte’ y ‘Auditorio’.

¿Cuándo sale The Great Ace Attorney Chronicles?

The Great Ace Attorney Chronicles estará disponible el 27 de julio para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC (Steam).

Fuente: canal de Capcom USA en YouTube, comunicado de Capcom