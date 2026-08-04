The Hood llega a Marvel Rivals en la temporada 9.5: fecha, detalles, nuevas skins y más

Cuando comenzó la temporada 9 vimos a Apocalipsis ser asesinado. Aunque fue tratado como un misterio, ya sabíamos que el culpable era The Hood y que este villano se convertiría en el nuevo personaje jugable de Marvel Rivals en la actualización de la temporada 9.5. El momento ha llegado y vamos a conocer todo al respecto.

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La temporada 9.5 estará disponible en todas las plataformas el viernes 7 de agosto de 2026. Pueden ver al nuevo personaje en acción en el siguiente video.

The Hood será un personaje tipo Vanguardia encargado de dar fuego de cobertura a sus aliados con sus pistolas y protegerlos con escudos mágicos. Puede asumir su forma de mitad demonio para potenciar sus armas y con su Habilidad Definitiva puede transformarse por completo en el Demonio de las Armas de Fuego para realizar un disparo tan poderoso que puede atravesar escudos y enemigos mientras cura automáticamente a sus compañeros cercanos.

Esta actualización también formará parte del evento de verano y eso significa que tendremos nuevas skins de traje de baño a la venta para personajes como el Soldado del Invierno, la Gata Negra, Storm y Magic. Pueden ver los nuevos diseños a continuación.

Otra novedad de la temporada 9.5 que llega junto a The Hood es una nueva serie de optimizaciones de rendimiento para Marvel Rivals en PC y consolas, incluyendo una reducción en el tamaño que el juego ocupa en disco.

Pueden conocer más detalles al respecto dando una mirada al siguiente video de los desarrolladores. Está solamente en inglés con subtítulos en ese mismo idioma.

Finalmente, en cuestión de ajustes de balance, pueden encontrar todos los cambios hecho en las imágenes a continuación. Están en inglés.

Marvel Rivals es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.