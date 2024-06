The Hundred Line -Last Defense Academy-: así es el nuevo juego de los creadores de Danganronpa

Otra de las sorpresas del Nintendo Direct de junio del 2024 fue la presentación de The Hundred Line -Last Defense Academy- por parte de Aniplex y Too Kyo Games. Este juego, de los creadores de Danganronpa, será un RPG táctico y según el tráiler su lanzamiento está programado para inicios del 2025.

¿Cuál es la historia de The Hundred Line -Last Defense Academy-?

La historia de The Hundred Line -Last Defense Academy- sigue a Takumi Sumino, un adolescente totalmente normal que vive en el Complejo Residencial Tokio. Este es un lugar donde cada día es como el anterior y nunca pasa nada malo. Sin embargo, todo esto cambia cuando monstruos estrafalarios atacan la ciudad y empiezan a sembrar el caos. Durante uno de estos ataques una extraña criatura, que se hace llamar Sirei, aparece y ofrece a Takumi el poder de proteger a sus seres queridos… ¡Lo único que tiene que hacer es apuñalarse en el pecho!

Luego de esto Takumi se despierta en la Academia de Última Defensa, una escuela en medio de la nada rodeada por un muro de llamas de otro mundo. Él y otros 14 estudiantes han sido reclutados por la Unidad Especial de Defensa, un equipo encargado de mantener a salvo la escuela durante los próximos 100 días. ¿Cuánto están dispuestos a sacrificar para recuperar sus vidas normales y salvar al mundo de los grotescos invasores de la escuela?

Se abre el telón de 100 días de guerra y desesperación…

Este es el equipo detrás de la producción de The Hundred Line -Last Defense Academy-:

Dirección y Escenario : Kazutaka Kodaka (Danganronpa, Master Detective Archives: RAIN CODE) Kotaro Uchikoshi (Zero Escape, Ever 17, AI: The Somnium Files).

: Kazutaka Kodaka (Danganronpa, Master Detective Archives: RAIN CODE) Kotaro Uchikoshi (Zero Escape, Ever 17, AI: The Somnium Files). Diseño de Personajes : Rui Komatsuzaki (Danganronpa, Master Detective Archives: RAIN CODE)

: Rui Komatsuzaki (Danganronpa, Master Detective Archives: RAIN CODE) Diseño de Criaturas : Shimadoriru (Fate/Grand Order, Chaos Dragon).

: Shimadoriru (Fate/Grand Order, Chaos Dragon). Director de Audio: Masafumi Takada (Danganronpa, No More Heroes, Master Detective Archives: RAIN CODE).

Fuente: Nintendo Direct de junio del 2024.