The James Pond Legacy: The Pond is Not Enough para Switch 2 es acusado de usar IA, sus desarrolladores lo niegan sin convencer

El desarrollador System 3 anunció la colección The James Pond Legacy: The Pond is Not Enough, pero el tráiler de presentación fue acusado por usar arte y recursos generados con IA. Los comentarios en el vídeo no tardaron en señalar las claras muestras de IA. Sin embargo, el desarrollador insiste en que no utilizó IA para el tráiler, pese a que es muy obvio.

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Además del tráiler, System 3 podría haber utilizado IA generativa para crear el arte principal y los renders de los personajes para la presentación. Cada personaje de la colección de James Pond tiene esa estética brillante y de ojos grandes tan común en la generación de imágenes con IA, también parecen haber pasado por varios filtros amarillos, lo que suele ser el resultado de la configuración de preferencias en los modelos de IA.

Según System 3, no se utilizó IA generativa para crear las ilustraciones de los personajes que aparecen en el tráiler y los personajes del universo de Pond se crearon mediante un proceso manual, partiendo de los auténticos gráficos pixelados de James Pond. También proporcionaron documentos que detallan el proceso, así como imágenes que muestran cómo se tomaron los personajes de sus orígenes en ‘pixel art’, se redibujaron en Illustrator y Photoshop, y finalmente se renderizaron en 3D y se ajustaron en Photoshop. Una entrada de blog detalla el proceso.

James Pond ya había incursionado anteriormente en el mundo de la IA generativa. La secuela, titulada James Pond: Rogue AI, fue duramente criticada por el creador de Pond, Chris Sorrell, por utilizar abiertamente la tecnología.

La compilación incluye James Pond: Underwater Agent, James Pond: Codename Robocod, James Pond 3: Operation Starfish y The Aquatic Games Starring James Pond and the Aquabats. Se lanzará exclusivamente para Nintendo Switch 2 en octubre del 2026.