The Karate Kid: Street Rumble es un nuevo juego estilo ‘retro’ basado en la saga ochentera

No podemos esperar la llegada de la temporada final de Cobra Kai, pero mientras tanto podemos volver al pasado y revivir las aventuras de Daniel-san. GameMill Entertainment anunció The Karate Kid: Street Rumble un juego ‘beat em’ up’ con gráficos pixelados estilo 16-bit que recrear las tres primeras películas de la saga.

Pueden ver el tráiler de este nuevo título a continuación, cortesía de IGN.

El estilo visual y de juego nos recuerda a títulos ‘beat em’ up’ como Scott Pilgrim vs. The World y River City Girls. Podremos elegir entre Daniel Russo, Mr. Miyagi, Kumiko y Ali Mills —todos sacados de las películas de The Karate Kid— para enfrentar villanos como Johnny Lawrence, John Kreese y Terry Silver a lo largo de 12 escenarios. No parece que tenga contenido inspirado en la serie Cobra Kai.

Este no es el primer videojuego basado en esta serie de las películas. En 1986, LJN lanzó el infame juego para NES y Microdeal hizo lo propio con uno basado en la secuela para computadoras Atari y Amiga. Hace unos años también pudimos jugar Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, que adapta elementos de la serie de Netflix.

El nuevo juego The Karate Kid: Street Rumble saldrá a la venta para PS4, PS4, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam el viernes 20 de septiembre de 2024.