The King of Fighters XV: Mature y Vice podrían ser los nuevos personajes

El pasado 9 de junio, durante Summer Game Fest 2024, Yasuyuki Oda —productor de The King of Fighters XV— reveló que SNK aún planea lanzar personajes DLC para KOF XV. Esta noticia fue recibida de manera positiva por los fanáticos. Ahora, a tan solo dos días del inicio de EVO 2024, SNK ha revelado una nueva silueta con dos posibles personajes que llegará a unirse a la plantilla de The King of Fighters XV.

¿Cuáles serán los personajes de The King of Fighters XV (KOF XV) que serán anunciados en EVO 2024?

Muchos de los fanáticos de The King of Fighters XV, desde que Oda reveló que aún lanzarán personajes a KOF XV, empezaron a especular con un posible equpo de Street Fighter como invitado. Esto debido al reciente anuncio de Terry Bogart y Mai Shiranui como personajes invitados a Street Fighter 6 en su segunda temporada. No obstante, este ‘crossover’ tendrá que esperar. Ya que, La silueta que compartió SNK de los personajes de The King of Fighters XV que serán anunciados en EVO 2024 parece muy familiar.

Algunos usuarios en redes sociales han apuntado a que las siluetas de los personajes de KOF XV que serán anunciados en EVO 2024 pertenecen a Mature y Vice.

Algunos especulan que Mature y Vice podrían funcionar como un dúo dentro del juego, ocupando un solo espacio de personaje. Esta idea es respaldada por la etiqueta «especial» que SNK ha dado al DLC y por la imagen, que parece mostrar a dos personajes juntos. Este DLC «especial» podría marcar el final del soporte oficial para de SNK para KOF XV. ya que la atención de SNK parece estar centrada en el desarrollo de Fatal Fury: City of the Wolves, cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2025.

¿Cuándo es y dónde puedo ver EVO 2024?

El año pasado los creadores de Evolution Championship Series recibieron las llaves de la ciudad de Las Vegas.

EVO 2024 se llevará a cabo del 19 al 21 de julio en Las Vegas. Los primeros dos días del evento se situarán en el centro de convenciones del hotel Mandalay Bay. Las finales de los torneos de EVO 2024 se vivirán en la arena del centro de convenciones de Las Vegas, el domingo 6 de agosto. Los que se preguntan dónde pueden ver las peleas de los torneos de EVO 2024 desde casa no se deben preocupar, ya que como es costumbre Evolution Championship Series será transmitido en el canal oficial de EVO en Twitch.

Esta es la cantidad de participantes registrados en cada uno de los torneos oficiales de EVO 2024:

Street Fighter 6 (reseña) con 5.265 participantes– segundo año en EVO. Tekken 8 (reseña) con 4.646 participantes – primera vez en Evolution Championship Series. Guilty Gear —STRIVE— (reseña) con 2.058 participantes – tercer año en EVO. Granblue Fantasy Versus: Rising con 1.377 participantes – primera vez en Evolution Championship Series. Street Fighter III: Third Strike con 1.101 participantes– juego clásico que regresa al evento con su séptima aparición en la historia de EVO. Under Night In-Birth II Sys:Celes con 785 participantes – primera vez en EVO. Mortal Kombat 1 (reseña) – con 645 participantes primera vez en Evolution Championship Series. The King of Fighters XV (reseña) con 375 participantes – tercera vez en Evolution Championship Series.

Para conocer toda la información sobre horarios, canales de ‘streaming’ y llaves de los torneos oficiales de EVO 2024, los invitamos a leer nuestro artículo esencial en el siguiente enlace.

Fuente: cuenta oficial de SNK en X, antes Twitter.