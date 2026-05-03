The King of Fighter XV: SNK anuncia una nueva actualización y balance en EVO Japan 2026

Durante el segundo día de EVO Japan 2026, SNK se tomó el escenario con las finales de The King of Fighter XV yFatal Fury: City of the Wolves. De este último juego, los fanáticos de la desarrolladora japonesa esperaban un anuncio , algo que en efecto se dio. Sin embargo, ninguno de los asistentes al evento —o aquellos que siguieron desde casa EVO Japan 2026— se imaginaron ser testigos de un nuevo anuncio para KOF XV.

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¿Cuándo sale o estará disponible el nuevo parche o actualización con ajustes de balance para todos los personajes de The King of Fighter XV?

A pesar de haber transcurrido más de cuatro años desde su lanzamiento original el 17 de febrero de 2022, The King of Fighter XV continúa siendo uno de los juegos que más emociones brinda a la escena competitiva de los juegos de pelea. Ahora, SNK presentó un nuevo tráiler que confirmó la llegada de una importante actualización de equilibrio para los personajes de The King of Fighter XV programada para julio de 2026. Este anuncio resulta especialmente relevante si se considera que el juego no ha recibido cambios sustanciales en su jugabilidad desde hace aproximadamente mas de un año y medio. Siendo el parche más reciente publicado el 16 de enero de 2025. Sin embargo, esta actualización solo se limitó a la corrección de errores menores.

El último ajuste de balance que recibió The King of Fighter XV fue el 12 de diciembre de 2024, fecha en la que también se incorporaron al grupo de personajes seleccionables Mature y Vice. Finalmente, SNK promete que el parche que se publicará en julio para KOF XV incluirá ajustes que seguramente sacudirán el meta a mitad de temporada competitiva. Así que esperamos que en las siguientes semanas, SNK nos de más información sobre esta actualización.

El premio total que se repartirá entre todos los jugadores del circuito competitivo de KOF XV en SWC 2026 es de un millón de dólares, de los cuales 500.000 será para el campéon.

Fuente: SNK