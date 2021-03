The King of Fighters 2002 Unlimited Match – Reseña

The King of Fighters 2002 Unlimited Match es un ‘remake’ de The King of Fighters 2002: Challenge to Ultimate Battle, el cual debutó en la placa arcade Neo Geo MVS. El KOF 2002 original no fue desarrollado por SNK, sino por la ya extinta compañía coreana llamada Eolith. Este juego pertenece a una serie de ‘remakes’ que SNK Playmore —como se llamó hasta el 2016 la desarrolladora— estaba lanzando para PlaySation 2. Estos juegos son The King of Fighters 94 Re-Bout (2004), The King of Fighters ’98 Ultimate Match (2008) y The King of Fighters 2002 Unlimited Match.

Desde su lanzamiento en febrero del 2009, en conmemoración por el décimo quinto aniversario de la franquicia, KOF 2002 UM fue bien recibido por la comunidad. Prueba de esto fue la inclusión del juego en el torneo de la revista Arcadia Tougeki – Super Battle Opera del año 2010. Durante esta competencia —la cual ganó Oz— se usó una versión de KOF 2002 UM con ajustes de balance y corrección de errores. Esta versión fue lanzada el 24 de junio del 2010 para PlayStation 2 bajo el nombre de The King of Fighters 2002 Unlimited Match Tougeki Ver.

Una batalla de ensueño

Todos los jefes finales de los primeros dos arcos argumentales de KOF están presentes en 2002 UM.

Al igual que KOF 98 UM, The King of Fighters 2002 Unlimited Match reúne a todos los personajes provenientes de los pasados arcos argumentales de la historia de KOF. Por esta razón este juego, como su versión original, no posee una historia canónica. En este título podemos ver personajes que han muerto en entregas anteriores a KOF 2002. Gracias a esto, KOF 2002 UM cuenta con un total de 66 jugadores disponibles para seleccionar. Entre estos personajes destacamos la inclusión de versiones alternas de Robert Garcia, Sie Kensou, Takuma, Geese y todos los miembros del «New Face Team». Para acceder a estas variantes, los jugadores deben presionar el botón «options» sobre el personaje.

Para conocer más detalles sobre el personaje Nameless, les recomendamos leer nuestra nota que habla de Nameless y la misteriosa desaparición de K9999.

La jugabilidad es lo que hace grande a The King of Fighters 2002 Unlimited Match. Hay que resaltar que este es el último juego de la franquicia en no tener ningún tipo de reducción de dificultad en la ejecución de los movimientos, para «ampliar la audiencia del juego». Por esta razón, los jugadores deben estar conscientes que la curva de aprendizaje de KOF 2002 UM es lenta, difícil pero altamente satisfactoria. Cada personaje, a pesar de las particularidades y diferencias en sus movimientos, tiene las mismas herramientas. Entre estas destacamos los cuatro tipos de salto, los movimientos especiales de gran daño (DM, SDM y HSDM), movimientos con propiedades ‘counter wire’ y el ‘Max Mode’.

En ‘Max Mode’ se pueden hacer combos complicados con Nameless o sencillos con Bao.

El ‘Max Mode’ se activa al presionar «B» (patada débil) + «C» (puño fuerte) al tiempo. Hay dos maneras de activar el ‘Max Mode’. La primera es gastando un punto de la barra de especiales en una posición neutral. La otra es cancelando un golpe normal, para continuar con el combo y optimizar el daño. Dominar esta cancelación es fundamental, para sacar el máximo provecho de cada uno de los personajes del título.

El ‘Rollback’ es el verdadero protagonista de KOF 2002 UM

Code Mystics, los encargados del desarrollo de KOF 2002 UM para Steam y PS4, tienen un video en su canal de YouTube que explica de manera rápida y sencilla cómo funciona el ‘rollback’ y cómo debemos configurar nuestras partidas.

Lo que más destaca de la versión para PlayStation 4 de The King of Fighters 2002 Unlimited Match es el juego en línea. Esto gracias al ‘netcode’ conocido como ‘rollback’ implementado por Code Mystics, que permite una conexión más estable entre jugadores. De esta manera, la experiencia al jugar con gente de otros países —en especial algunos de nuestra región— es más satisfactoria. Esto se ve evidenciado en la poca espera que tenemos que soportar al estar buscando un rival y en las comunidades que han surgido desde el lanzamiento del ‘rollback’ para la versión de Steam de este mismo título. Sin lugar a duda, para un fanático de los juegos de pelea esto es lo más importante.

La opción para editar la paleta de colores de los personajes se mantiene exclusiva para la versión de PlayStation 2.

En cuanto al arte del juego, SNK encargó al ilustrador Hiroaki Hashimoto hacer todas las imágenes de victoria del juego y los artes promocionales del mismo. Este ilustrador es muy conocido por los fanáticos de los juegos de pelea, ya que Hiroaki también ha participados en juegos de la talla de Soul Calibur VI , Buriki One y Street Fighter IV. Los escenarios, que en esta versión se basan en los de arcade, no están en 3D como en PlayStation 2. Sin embargo, sí están llenos de detalles y cuentan con múltiples cameos de personajes de otras franquicias de la desarrolladora de Osaka.

Si las ilustraciones en KOF 2002 UM rebosan calidad, la música no se queda atrás. Para este juego SNK hizo desde cero la banda sonora, a cargo de Yasufumi Fukuda (Monster Hunter), Makoto Asai (Lunar: Silver star Story), Teruo Konishi (Mega Man X 1-8: The Collection) y Two-Five. Algunas de las melodías más representativas de este juego son ‘Mutually Exclusive Dichotomy‘, el tema principal de Nameless y ‘Butterfly Emerges from Chrysalis‘, el tema principal del «New Face Team.»

La presentación de los enemigos es un gran aliciente para jugar el modo ‘Team Play’ y tratar de sacar los mejores puntajes.

The King of Fighters 2002 Unlimited Match 8.5/10 Nota Lo que nos gustó - 66 personajes seleccionables.

- Lo mejor de la jugabilidad de los KOF clásicos.

- 'Rollback.' Lo que no nos gustó

- No cuenta con la opción de visualizar partidas.

- Hacen falta contenidos extra como los vistos en

- La versión original de KOF 2002 no se encuentra disponible.- No cuenta con la opción de visualizar partidas.- Hacen falta contenidos extra como los vistos en Samurai Shodown: NeoGeo Collection En resumen The King of Fighters 2002 Unlimited Match es un gran juego de pelea. Esto se ve reflejado en su amplio catálogo de personajes, lo pulidas que son sus ilustraciones, el excelente sistema de combate y los arreglos musicales. Adicionalmente, con la inclusión del 'rollback', la comunidad del juego está más activa que nunca. Sin embargo, el no tener la versión original —como si la tiene KOF 98 UM— sumado a la falta de contenido extra, que sí hemos visto en anteriores lanzamientos de SNK a cargo de Code Mystics, nos dejan una mala sensación. Afortunadamente, el precio del juego es bajo. Así que ya no hay excusa para no entrar a la competencia y revivir los viejos tiempos en las salas de arcade.

Reseña hecha con una copia digital de The King of Fighters 2002 Unlimited Match para PlayStation 4 brindada por SNK.