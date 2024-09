The King of Fighters AFK es el nuevo juego de KOF de Netmarble

El pasado 28 de junio Netmarble anunció que cerrarán el juego The King of Fighters Allstar en octubre de este año. Ahora, la desarrolladora surcoreana ha anunciado —durante Tokyo Game Show 2024— un nuevo juego para celular y dispositivos móviles basado en la franquicia The King of Fighters.

¿Qué es The King of Fighters AFK, el nuevo juego de Netmarble?

The King of Fighters AFK es un RPG AFK, en el cual los jugadores podrán coleccionar diferentes personajes provenientes de los diferentes juegos de la franquicia KOF. En The King of Fighters AFK, los personajes de SNK se presentan con un diseño SD (Super Deformed) en un estilo pixel art, muy al estilo de los juegos de la compañía para NeoGeo Pocket.

En el tráiler se muestras varios de los equipos en el lorden que aparecen en cada una de las diferentes versiones de KOF.

Por el momento, Netmarble no ha revelado cuándo será lanzamiento The King of Fighters AFK. Sin embargo, el juego ya cuenta con una página oficial y un canal en YouTube.

Adicionalmente, SNK durante Tokyo Game Show 2024 dos nuevos personajes para Fatal Fury: City of the Wolves. Estos son Ken Masters y Chun Li de la franquicia Street Fighter. Desafortunadamente, la desarrolladora no mostró los modelos de estos personajes en el motor del juego o si estarán presentes desde el lanzamiento del título. Además, SNK brindó una breve actualización del desarrollo de los próximos personajes DLC de The King of Fighters XV.

Fuente: canal oficial en YouTube de KOF AFK