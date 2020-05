The King of Fighters ALLSTAR: ¿cuándo comienza el evento de la WWE?

La semana pasada, Netmarble reveló que The King of Fighters ALLSTAR próximamente haría una colaboración con la WWE. En ese entonces, la compañía no especificó cuándo comenzaría el evento ni qué contenidos implementaría. Por fortuna, los jugadores de este ‘spin-off’ no tuvieron que esperar tanto para obtener una respuesta a sus preguntas.

Por medio de un comunicado de prensa, Netmarble ha anunciado que la colaboración con la WWE comenzará el 14 de mayo y estará disponible hasta el 3 de junio. Durante este periodo, los jugadores podrán coleccionar a icónicos luchadores de la compañía. Entre estos se encuentran La Roca, John Cena, Undertaker, Becky Lynch, Seth Rollins y Kofi Kingston.

Además de todos estos personajes, el evento de la WWE introducirá las siguientes actividades:

Modo contrarreloj: los jugadores compiten tomando el control de las superestrellas de la WWE y eliminando a tres jefes de forma consecutiva.

los jugadores compiten tomando el control de las superestrellas de la WWE y eliminando a tres jefes de forma consecutiva. El Banner de la convocatoria de la WWE: los jugadores pueden obtener Superestrellas a través de dos nuevos Banners.

los jugadores pueden obtener Superestrellas a través de dos nuevos Banners. Súper Misión : Los jugadores pueden obtener a La Roca completando una nueva Súper Misión.

: Los jugadores pueden obtener a La Roca completando una nueva Súper Misión. Mazmorras temáticas de la WWE: Kofi Kingston se obtiene recogiendo recompensas de un evento de mazmorra. También hay una Mini Mazmorra temática de la WWE.

Kofi Kingston se obtiene recogiendo recompensas de un evento de mazmorra. También hay una Mini Mazmorra temática de la WWE. La Ruleta de la WWE: los jugadores pueden girar una nueva ruleta para tener la oportunidad de desbloquear al «Doctor en Thuganomics» John Cena.

Shin Hwa Cho, productor ejecutivo de Netmarble, compartió las siguientes palabras:

«WWE y The King of Fighters han entretenido a la gente de todo el mundo durante décadas, por lo que esto es algo realmente especial para nosotros y los jugadores. Trabajamos en estrecha colaboración con la WWE para ofrecer una experiencia auténtica, aportando a nuestro juego la imagen y los movimientos de cada superestrella. Sabemos que a nuestros jugadores les va a encantar la experiencia».

Brian Flinn, director de marketing de la WWE, también expresó su entusiasmo:

«Asociarse con un líder de la industria como Netmarble Corp. y reunir dos marcas icónicas hizo que esta colaboración fuera natural. La integración de las superestrellas de la WWE en la franquicia The King of Fighters ALLSTAR proporcionará a nuestros fanáticos otra oportunidad de conectar con sus superestrellas favoritas e introducir nuevas audiencias en nuestro entretenimiento lleno de acción».

Puedes descargar el RPG de acción para móviles haciendo click aquí. Para los que no sepan, es completamente gratis y está disponible para dispositivos Android y iOS.

