The King of Fighters Allstar: Netmarble cerrará el juego en octubre

La compañia sur coreana Netmarble ha revelado, mediante un comunicado de prensa, que el juego ‘gacha’ para dispositivos moviles The King of Fighters Allstar cerrará sus servidores en la segunda mitad del 2024.

Isla, de KOF XV, fue uno de los últimos personajes que se unieron a The King of Fighters Allstar.

¿Cuándo Netmarble cerrará los servidores del juego The King of Fighters Allstar?

Iori Orochi (98) y Lady Chang serán dos de los últimos personajes en unirse al juego.

Durante los casí 6 años de vida de The King of Fighters Allstar, el juego recibió multiples colaboraciones. Entre estas destacamos algunas con juegos como Street Fighter V y SF6, Soul Calibur, Virtua Fighter, Guilty Gear, Tekken e incluso con la WWE. En el comunicadom el equipo de desarollo de The King of Fighters Allstar agradecen el apoyo de los jugadores pero explican que han llegado al límite para crear nuevos personajes y contenido que mantenga el juego fresco e interesante. Lamentan la decisión y reconocen el valor de las críticas constructivas que recibieron a lo largo de los años. Para despedirse, han preparado un contenido especial que resume la historia del juego y los logros de los jugadores. El cierre de los servidores del juego junto con el de las redes sociales del mismo se llevará a cabo el 30 de octubre en nuestra región.

El último juego principal de la franquicia es The King of Fighters XV. Sin embargo, SNK ha afirmado que a KOF XV aún le queda vida y se espera algún tipo de anuncio para el juego en el segundo semestre del 2024. Actualmente, SNK planea el lanzamiento para el 2025 de un nuevo título de la franquicia Garou Densetsu. Este es títulado en nuestra región como «Fatal Fury: City of the Wolves«.

Fuente: Netmarble.