The King of Fighters comienza la celebración multipartes de su aniversario 30

SNK lanzó un sitio web dedicado y una cuenta de Twitter (inglés, japonés) en conmemoración del aniversario número 30 de The King of Fighters –o simplemente KoF–. El primer juego de la serie, The King of Fighters ’94, se lanzó en las salas de juego japonesas el 25 de agosto de 1994 para el arcade Neo-Geo MVS. La última entrega, The King of Fighters XV, se lanzó el 14 de febrero de 2022 a nivel global.

La serie The King of Fighters se ha convertido en una de las franquicias de juegos de pelea más grandes, con numerosos títulos que conducen al último lanzamiento. Esta querida serie ha abarcado generaciones y trascendido fronteras, creando un legado global. SNK se compromete a asumir nuevos desafíos y cumplir con las expectativas de los fanáticos de The King of Fighters en todo el mundo. La celebración estará dividida en varias partes.

Parte 1

Lanzamiento de los documentos de desarrollo para la serie The King of Fighters (26 de agosto): los personajes de la serie The King of Fighters son el corazón y el alma de su historia. Para celebrarlos, se revelarán materiales de desarrollo raros y exclusivos, que incluyen imágenes de la configuración original, bocetos, diseños de vestuario y más.

Parte 2

Póster de la serie The King of Fighters (6 de septiembre): viaja al pasado con los pósters y materiales originales del lanzamiento de cada título numerado de The King of Fighters, ahora disponibles para ver. Solo con echar un vistazo, seguro que se encienden los recuerdos apasionantes de esos días legendarios.

Parte 3

Pegatinas digitales y fondos de pantalla para ‘smartphones’ por el aniversario 30 (13 de septiembre): para celebrar los 30 años de The King of Fighters, nada mejor que regalos digitales exclusivos para ‘smartphones’. Siéntete libre de usarlos como perfiles para tus cuentas o como protectores de pantalla en tus dispositivos móviles.

Muy pendientes de las cuentas de KoF 30th Project, porque se anunciarán 27 partes más con sorpresas adicionales por parte de SNK.