The King of Fighters XV: conoce los cambios y balance de personas del parche 1.62

Conoce cuándo estará disponible el parche 1.62 de The King of Fighters XV (KOF XV) y cuáles son los cambios globales y los ajustes de balance de personaje.

Hace tres días conocimos que el martes 17 de enero SNK dará inicio a la temporada 2 de The King of Fighters XV (KOF XV). Ahora, la compañía de Osaka ha compartido los cambios globales y los ajustes o balance de personajes que vendrán en el parche 1.62 de The King of Fighters XV (KOF XV). Estos cambios, pedidos en los últimos meses por la comunidad, estarán disponibles desde el martes 17 a las 3:00 A.M. hora de Colombia (GMT -5).

¿Cuáles son los principales cambios que trae a The King of Fighters XV (KOF XV) el parche 1.62?

Shingo Yabuki llegará a The King of Fighters XV (KOF XV) Junto al parche 1.62.

Según SNK los cambios o ajustes hechos han sido en especial para que los jugadores usen a otros personajes. Esto es uno de los cambios que muchos fanáticos de The King of Fighters XV (KOF XV) estaban esperando. Ya que, en la mayoría de torneos de alto nivel para poder ser competitivo, los jugadores no tenían muchas opciones de personajes fuertes. Gracias a esto, The King of Fighters XV (KOF XV) —para algunos jugadores— se estaba tornando aburridor.

Estos son algunos de los cambios principales hechos, en el parche 1.62, a los personajes (luchadores) de The King of Fighters XV (KOF XV).

Adicional a los cambios o ajustes de balance de los personajes de The King of Fighters XV (KOF XV), SNK implementará en el parche 1.62 varios cambios globales y de diseño a su título de pelea como:

La pantalla de selección de personajes tendrá un nuevo diseño.

En una sala en línea se podrán cambiar los ajustes antes de iniciar la pelea.

Se agregarán a la DJ Station las canciones de los créditos de 15 de los títulos de la franquicia.

La canción «Still Green -KOF XV ver» será agregada a la DJ Station.

Se hicieron otros ajustes menos y arreglos a problemas con el presentador de los combates.

Cambios globales a todos los personajes de The King of Fighters XV (KOF XV):

Para aquellos que se pregunten cuántos personajes tendrá la temporada 2 de KOF XV, les contamos que esta tendrá seis personajes.

La barra de poder se seguirá llenando, incluso si estamos con el modo Max activo.

El ‘hurtbox de las cabezas de los personajes ya no se mueve hacia adelante cuando están corriendo (dash). Adicionalmente, se resolvió un problema que impedía que algunos personajes se cubrieran inmediatamente después de terminar un ‘dash’.

Patada débil «B» agachado ya no golpeara a los oponentes en el aire.

El ‘blow back’ incrementará el escalado del combo.

Cancelar la guardia con ‘blow back’ ya no podrá ser continuado con ningún movimiento.

Los agarres en contraataque o ‘counter throw’ ya no se podrán ejecutar durante los ataques normales, los movimientos especiales y la recuperación de un ‘blow back’. La distancia entre los personajes después de un ‘counter throw’ será la misma para todos los personajes.

Todos los personajes, excepto Clark, tienen el mismo rango de agarre horizontal normal en el aire. Clark tiene un rango de agarre horizontal en el aire más grande.

Todos los movimientos especiales del juego que se ejecuten con este movimiento «🡪🡫🡶» tendrán una reducción de tiempo para ser ejecutados. Gracias a esto se evitarán los errores al ejecutar dicho movimiento.

Los agarres especiales que se ejecutan con comandos —con algunas excepciones— producirán 50 de barra de poder. Adicionalmente, a algunos de estos agarres especiales se les incrementarán los ‘frames’ de recuperación.

Para conocer todo el listado de cambios que llegan para los personajes de The King of Fighters XV (KOF XV) en el parche 1.62, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Fuente: SNK