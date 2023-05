Con la llegada de Silvie Paula Paula a The King of Fighters XV, SNK ha introducido una nueva serie de cambios y ajustes de balance a KOF XV. Estos cambios que ha hecho SNK al juego no son para todos los personajes. Por lo tanto, no pensamos que lo que hemos visto en las notas del parche 1.80 impacten de manera significativa al balance de KOF XV.

Índice de cambios agregados a The King of Fighters XV con el nuevo parche (1.80)

¿Cuáles son las notas o cambios que tendrá KOF XV con la llegada del parche 1.80?

SNK recomienda que se configuren las partidas a 1 fotograma para pings de 90ms o 2 fotogramas para jugar contra oponentes que tengan hasta 150.

El único cambio que ha hecho SNK en The King of Fighters XV con el parche 1.80 es un ajuste en una serie de movimientos normales de varios personajes.

Conoce, a continuación, todos los cambios que ha incluido SNK con el nuevo parche de KOF XV:

Sistema:

Fue actualizado el acuerdo de usuario con la reubicación de las oficinas centrales de SNK.

La primera vez que se inicie el juego tras la actualización, aparecerá una pantalla en la que se te pedirá que aceptes el nuevo acuerdo de usuario y la política de privacidad.

Fue reducida la frecuencia de los errores que se producían al buscar partidas igualadas, clasificadas o al entrar en salas de jugadores.

Fue mejorado un problema, el cual producía que en algunas ocasiones ocurrieran grandes retrasos en el primer ‘round’ cuando se establecía la opción «retraso de entrada» en automático. Se ha reducido la frecuencia de estos retrasos. Este problema solo ocurría en las versiones de KOF XV de Steam, Epic Games Store y Windows 10.

Se redujo la frecuencia de los errores que se producían al buscar partidas igualadas, clasificadas o al entrar en salas de jugadores.

Resueltos varios problemas menores relacionados con la interfaz de usuario.

Se han resuelto problemas menores relacionados con los gráficos y las voces de los personajes.

DJ Station:

«Electric Imagination» y «CRYSTAL -KOF XV ver.-» fueron agregadas al álbum: The King of Fighters XV.

Añadidos ocho temas de Destiny Battle al siguiente álbum: The King of Fighters XV.

El tema «Sivilelu Passion» fue agregado al álbum: SNK ETC.

Fueron enumerados los criterios de desbloqueo para las pistas de Destiny Battle y Special Condition.

Ajustes a personajes:

Algunos golpes normales de los personajes que listaremos a continuación no se podían cancelar con movimientos superespeciales o superiores antes del parche 1.80. Así que, con la llegada del nuevo parche a KOF XV, estos personajes tendrán las mismas herramientas que los demás.

Meitenkun: patada débil o (B) de lejos.

Dolores: patada débil o (B) de lejos.

K’: puño débil o (A) de lejos.

Maxima: patada débil o (B) de lejos.

Clark: patada débil o (B) de lejos.

Terry: patada fuerte o (D) de lejos.

Mai: patada débil o (B) agachado.

Yuri: patada fuerte o (D) de lejos y patada débil o (B) agachado.

Athena: patada fuerte o (D) de lejos.

Luong: patada fuerte o (D) de lejos.

Billy: puño fuerte o (C) de lejos.

Fuente: SNK