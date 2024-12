The King of Fighters XV: SNK revela cuando salen Mature, Vice y el parche de balance

Mature y Vice, las icónicas femme fatales de The King of Fighters, finalmente llegan a KOF XV con un arsenal de movimientos y combos clásicos. Además, el juego recibirá una actualización importante con ajustes de balance para todos los personajes. Esta podría ser la última gran actualización de KOF XV, ya que SNK se prepara para lanzar Fatal Fury: City of the Wolves. Así que la siguiente semana, los fanáticos podrán disfrutar de estas dos nuevas luchadoras y de todas las mejoras del juego totalmente gratis.